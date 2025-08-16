Ucrania: La rabia de los ucranianos, Alaska no detuvo bombas

Tanto es así que, en las últimas horas, las tropas rusas siguieron avanzando hacia los objetivos estratégicos de la campaña militar en curso. Además, "la reunión demostró que las negociaciones son posibles sin condiciones previas y simultáneamente con la continuación de la operación militar especial", enfatizó con sarcasmo el belicista Dmitri Medvédev, confirmando que Moscú no tiene intención de deponer las armas en este momento.

Así, el encuentro cara a cara entre el inquilino de la Casa Blanca y el zar del Kremlin fue tachado por medios como Kyiv Independent de "repugnante, vergonzoso y, en definitiva, inútil.

Estas fueron las palabras que nos vinieron a la mente mientras veíamos el desarrollo de la cumbre de Alaska".

Numerosas figuras políticas ucranianas compartieron una diatriba: "Trump demostró debilidad al permitir oficialmente que el criminal de guerra Putin caminara por la alfombra roja y viajara en el coche presidencial. Estos son símbolos importantes para Rusia", declaró, entre otros, Yaroslav Yurchyshyn, de la lista proeuropea Holos.

Algunos también parecen estar preparándose para afilar sus cuchillos contra Volodímir Zelenski: la transferencia de territorio ucraniano "no es algo que alguien en Ucrania pueda discutir legalmente; la Constitución prohíbe al presidente tomar decisiones sobre estos asuntos", analiza Mykola Kniazhytskyi, miembro del partido de Petro Poroshenko, quien sufrió una aplastante derrota ante el propio Zelenski en las elecciones presidenciales de 2019.

"Si imaginamos un escenario increíble en el que Zelenski firmara algo así, esto conllevaría cargos penales en su contra y cualquier acuerdo de ese tipo sería anulado", advierte el funcionario político.

En medio de un ambiente mixto de ira e incredulidad, los líderes militares de Kiev admitieron y confirmaron sorprendentemente el avance ruso en los sectores restantes de Donetsk que aún estaban bajo control ucraniano y en la región de Dnipropetrovsk, que no figura entre las reclamadas por Moscú.

Los rusos anunciaron entonces la captura de dos pueblos más: Vorone en Dnipropetrovsk y Kolodezi en Donetsk. También se registraron intensos combates en el norte, en la región de Járkov, donde, por primera vez en meses, los rusos intentaron un asalto de infantería con tanques y vehículos blindados hacia Kupyansk, que, sin embargo, fue, según se informa, "completamente repelido" por los ucranianos. (ANSA).