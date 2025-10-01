Ucrania: La UE desembolsa un noveno tramo de 4000 millones a Ucrania en el marco del préstamo del G7

BRUSELAS, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha desembolsado este miércoles un noveno tramo de 4000 millones de euros del total de 18.100 millones que aportará la UE al préstamo de 50.000 millones de dólares (48.533 millones de euros) para Ucrania acordado en el marco de la cumbre del G7.

La totalidad del préstamo se reembolsará a los contribuyentes con intereses de los activos rusos congelados por las sanciones con el objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica y fiscal del país, reconstruir infraestructuras vitales como sistemas energéticos e invertir en Defensa.

Con este pago, el total de préstamos de la Comisión a Ucrania en el marco de esta ayuda macrofinanciera asciende a 14.000 millones de euros desde que comenzó 2025.

Este nuevo desembolso refuerza además el papel de la UE como principal donante desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, con una ayuda total que se aproxima a los 178.000 millones de euros.

Este tramo de 4000 millones de euros comprende un anticipo inicial de 3000 millones, además de los 1000 millones de euros ya previstos para este período.

Esta ayuda contribuirá a que Ucrania satisfaga sus crecientes necesidades de financiación, en particular en el sector de la defensa.

Además, en concreto, 2000 millones de euros del desembolso de este miércoles se destinarán a la compra de drones, de conformidad con un acuerdo mutuo entre la UE y Ucrania.