Ucrania: la UE eliminará gradualmente importaciones de gas ruso desde el 18 de marzo

La prohibición gradual se aplicará a partir del 18 de marzo, hasta la eliminación total de las importaciones de gas ruso para el otoño de 2027.

En concreto, la prohibición entrará en vigor el 25 de abril para los contratos a corto plazo de gas natural licuado (GNL); el 17 de junio para los contratos a corto plazo de gas transportado por gasoducto; el 1 de enero de 2027 para los contratos a largo plazo de importación de GNL; y, finalmente, el 30 de septiembre de 2027 para las importaciones de gas por gasoducto para contratos a largo plazo.

El reglamento establece que los países de la UE podrán solicitar una prórroga hasta el 31 de octubre de 2027 en caso de reservas de gas excepcionalmente bajas. Además, antes del 1 de marzo de 2026, los Veintisiete deberán presentar a Bruselas sus planes nacionales de diversificación, en los que se detallarán las medidas que pretenden aplicar a la prohibición de la UE.

