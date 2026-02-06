Ucrania: la UE prepara nuevas sanciones para "obligar a Putin a la paz"

Bruselas está impulsando medidas bastante sustanciales, si son aprobadas en su totalidad por los 27.

"Rusia solo se sentará a la mesa de negociaciones con intenciones sinceras si se la obliga a hacerlo: es el único idioma que entiende", advirtió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, esperando una "rápida aprobación".

Los documentos revisados ;;por ANSA revelan la intención de impactar en "tres objetivos políticos principales", apuntando a hasta "103 objetivos".

Primero, "limitar los ingresos de Rusia", luego "comprometer su capacidad militar-industrial" y, finalmente, de acuerdo con las solicitudes del Consejo Europeo, intervenir "en terceros países que favorezcan" a Moscú, con el objetivo de eludir las sanciones.

"Por primera vez, proponemos activar nuestra herramienta contra la elusión fiscal contra un país para impedir que productos sensibles lleguen a Rusia", declaró la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas.

Actualmente se desconoce el país en cuestión (la información se mantiene confidencial en vista de las negociaciones con los Estados miembros).

Entre los sectores más afectados se encuentran la banca (una veintena), la energía, los servicios y el comercio.

Por lo tanto, la Comisión y el SEAE solicitan la inclusión en la lista negra de varias refinerías rusas afectadas por los ataques ucranianos para impedir que los operadores europeos participen en sus reparaciones, así como de otras empresas dedicadas a la exploración, perforación y transporte de petróleo.

Además, se prevé una modificación de las normas que regulan el límite del precio del petróleo para permitir la futura introducción de una prohibición total de los servicios marítimos.

Y también las medidas incluyen atacar a varias "pequeñas compañías petroleras" para llenar cualquier vacío, la prohibición de servicios de mantenimiento para buques tanque de GNL y rompehielos rusos, la prohibición de transacciones en cuatro instalaciones portuarias en Rusia y terceros países, la suspensión de los servicios de terminales de GNL y la eliminación de la exención para los condensados ;;de gas natural de la prohibición de importación de petróleo crudo ruso.

"La maquinaria bélica rusa se basa en la venta de energía: debemos detenerla", declaró Kallas.

"Moscú no es invencible: en el campo de batalla, su ejército pierde terreno y, en casa, su economía se derrumba", continuó.

Una mayor presión, junto con nuestros socios, y un mayor apoyo militar a Ucrania pueden acortar esta guerra.

Por eso, se dedica una sección entera a la flota en la sombra, con 43 buques adicionales prohibidos y "requisitos adicionales de diligencia debida" para evitar que los petroleros de la UE acaben en la red rusa.

"También debemos mantener la presión sobre sus facilitadores en Rusia y terceros países, en particular los Emiratos Árabes Unidos", dice un pasaje.

"En resumen, en la propuesta de sanciones se trata de mantener una tolerancia lo más cercana posible a cero." (ANSA).