Ucrania.- La UE recalca que cualquier paz en Ucrania debe ser "justa y duradera" y contar con Kiev y los europeos

BRUSELAS, 20 Nov. 2025 (Europa Press) -

La Unión Europea ha recalcado este jueves que cualquier plan de paz en Ucrania debe perseguir una solución "justa y duradera" al conflicto y contar con Kiev y los países europeos, después de conocerse que Estados Unidos y Rusia trabajan en nuevo plan de 28 puntos que incluye concesiones de Ucrania como cesión de su territorio y reducción del tamaño de su Ejército.

"Los europeos siempre hemos apoyado una paz duradera y justa, y acogemos con satisfacción cualquier esfuerzo para lograrla. Por supuesto, para que cualquier plan funcione, es necesario que los ucranianos y los europeos estén implicados", ha señalado la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, que ha admitido que ningún cargo europeo ha participado en la elaboración de estos puntos para la paz.

Frente a la iniciativa de la Administración de Donald Trump, que sostiene que ambas partes deben hacer concesiones para lograr el fin del conflicto, la jefa de la diplomacia europea ha subrayado que en Ucrania "hay un agresor y una víctima" y ha lamentado que Rusia no ha realizado ninguna concesión desde que inició su invasión militar en febrero de 2022. "Si Rusia realmente quisiera la paz, ya habría aceptado un alto el fuego incondicional hace tiempo, mientras que esta noche volvemos a ver bombardeos contra civiles", ha afeado.

En la misma línea, varios ministros de Exteriores han recalcado la importancia de que los países europeos participen de las negociaciones para una salida a la guerra en Ucrania, después de haber sido el principal apoyo político y financiero a Kiev desde la agresión rusa.

El titular polaco, Radoslaw Sikorski, ha criticado algunos aspectos del plan en el que trabajan Washington y Moscú como la imposición a Ucrania de reducir sus Fuerzas Armadas. "Como Europa, exigimos participar en estas decisiones y, en mi opinión, la capacidad de defender a las víctimas no debería verse limitada", ha señalado, para recordar que la seguridad europea estará marcada por el resultado de la guerra en Ucrania.

De lado de España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado el plan entre estadounidenses y rusos de "presentación de ideas" en la que ni España ni la UE está implicada. También ha lamentado que no parte de un alto el fuego en el terreno y ha defendido que la posición de Europa tiene que estar "en el centro" de las discusiones sobre Ucrania.

"Cualquier propuesta de paz creíble, justa y duradera la UE la apoyará, pero eso tiene que empezar por un alto el fuego incondicional. De las ideas que he oído, nada de eso está encima de la mesa", ha criticado, para insistir en que cualquier solución a la guerra debe "respetar la integridad territorial y la soberanía de Ucrania" y "respetar la capacidad de Ucrania para mantener su seguridad", en referencia a la intención de limitar el tamaño del Ejército ucraniano.

Su colega danés, Lars Lokke Rasmussen, ha explicado que la UE tiene que aclarar las bases de los puntos de paz, tras apuntar que por el momento solo llegan "rumores" desde Estados Unidos. "Es importante destacar que no se puede traer la paz a Ucrania sin los ucranianos y los europeos. Por eso apoyamos firmemente a nuestros amigos ucranianos", ha asegurado, para reiterar que la posición original de Donald Trump era aprobar un alto el fuego en Ucrania y para eso "el único problema es Vladimir Putin".

El plan que elaboran Washington y Moscú para poner fin a la guerra en Ucrania ha aterrizado a última hora en un encuentro de ministros de Exteriores europeos en el que debatirán más medidas para estrechar el cerco a la flota fantasma que emplea Rusia para sortear las sanciones económicas, así como formas para mantener el apoyo continuado a Ucrania cuando la Comisión Europea ha dado pasos para desbloquear el préstamo de reparación usando la liquidez de los activos rusos.