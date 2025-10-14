Ucrania: La UE señala que todo apoyo militar a Ucrania es "bienvenido" ante el posible suministro de Tomahawks de EEUU

BRUSELAS, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Unión Europea ha señalado este martes que todo apoyo militar a Ucrania es "bienvenido" ante el posible suministro de misiles Tomahawk de parte de Estados Unidos, lo que permitiría al Ejército ucraniano atacar objetivos a larga distancia en territorio ruso. Después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya apuntado a una decisión en este sentido, lo que unido al viaje del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a Washington el viernes ha generado debate sobre los misiles, la UE ha defendido todo el apoyo posible a Kiev, enmarcando sus acciones en un ejercicio de autodefensa.

"Ucrania tiene todo el derecho a defenderse en todo momento, y está claro que Ucrania tiene necesidades militares que debemos satisfacer", ha indicado la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper. "Cualquier ayuda es bienvenida", ha remachado.

En el marco de su reciente visita a Ucrania, la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, se abrió a esta posibilidad insistiendo en que se necesitan "todas las herramientas que fortalecen a Ucrania y debilitan a Rusia". Kallas ha recalcado que es el Ejército ucraniano el que realmente conoce sus necesidades en el campo de batalla. "No nos corresponde a nosotros decirlo, sino a Ucrania decir lo que necesita. Lo que estamos tratando de hacer es ayudar a Ucrania con estas necesidades. Por eso estamos debatiendo también diferentes iniciativas sobre cómo podemos ayudar a Ucrania", ha afirmado.

Este tipo de misiles permitiría a Ucrania llevar a cabo ataques en profundidad contra Rusia en medio de la guerra desatada en 2022, un paso que ya ha desatado advertencias del Kremlin que avisa que estas entregas supondrían una violación de una de sus 'líneas rojas', en medio del estancamiento de la vía política para un fin del conflicto.

Zelenski viajará este viernes a Washington donde será recibido por Trump, quien espera avanzar en el fin del conflicto en Ucrania tras lograr la histórica firma del plan de paz para Gaza. Durante su visita al país norteamericano, el dirigente ucraniano mantendrá encuentros con representantes de compañías energéticas y de defensa, así como con legisladores estadounidenses.