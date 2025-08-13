Ucrania: La UE solo quiere sabotear la paz, Rusia

“Consideramos que las consultas solicitadas por los europeos son insignificantes desde un punto de vista político y práctico”, declaró Alexei Fadeyev, subdirector del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Los europeos, agregó Fadeyev, “de palabra apoyan los esfuerzos diplomáticos de Washington y Moscú para resolver la crisis de Ucrania, pero en realidad la Unión Europea los está saboteando”.

Según el representante de la cancillería rusa, “la retórica de la UE sobre su supuesto apoyo a la búsqueda de vías para una resolución pacífica del conflicto no es más que un intento de complicar el proceso”.

“En cualquier caso, continuó Fadeyev, seguiremos de cerca las acciones de los países europeos en relación con la próxima cumbre ruso-estadounidense y esperamos que no se tomen medidas que obstaculicen su celebración ni el logro de acuerdos constructivos”.

Ante declaraciones previas de Trump, que adelantó que Ucrania debería estar preparada para un “intercambio de territorios” con Rusia, líderes europeos firmaron una declaración en la que advierten que cualquier acuerdo debe tener en cuenta a Ucrania y no quitarle territorio.

Fadeyev subrayó frente a la cumbre que “la posición de principios” de Rusia sobre la paz en Ucrania se mantiene inalterada con respecto a lo anunciado el año pasado por el presidente Putin: el retiro de las tropas ucranianas de las cuatro regiones reclamadas por Moscú (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón) y que Kiev no se una a la OTAN.

“La posición de Rusia se mantiene inalterada y fue expresada el 14 de junio de 2024”, declaró el diplomático, recordando un discurso que Putin pronunció en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

“La organización territorial de la Federación Rusa está consagrada en la Constitución de nuestro país”, enfatizó Fadeyev, refiriéndose al reconocimiento por parte de Moscú de las cuatro regiones ucranianas como parte integral del territorio nacional ruso.

El diplomático respondía específicamente a una pregunta sobre posibles “intercambios territoriales” a los que aludió Trump.

“Por lo tanto, los objetivos de la delegación rusa en las negociaciones de Alaska están dictados exclusivamente por intereses nacionales”, añadió el diplomático. (ANSA).