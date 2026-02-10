Ucrania: la UE trabaja en un plan de paz para Kiev; Moscú y París en conversaciones

Aunque, aclaró la misma fuente, "hasta el momento no se ha dado ningún paso en ese sentido"

Entretanto, si el impulso estadounidense al proceso de paz parece inestable, Europa se pregunta cómo reincorporarse a la contienda; por ejemplo, Bruselas debate si nombrar o no a su propio enviado a la mesa de negociaciones.

Sin embargo, la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, tiene una opinión diferente: Moscú también debe aceptar concesiones.

Por lo tanto, pronto lanzará un "plan para una paz sostenible" que involucra a los 27 Estados miembros y concreta una posición común.

"Antes de debatir quién debe dialogar con Rusia, debemos entender qué queremos discutir", declaró Kallas en una entrevista con ANSA y otras agencias de noticias internacionales.

La idea de Kallas es iniciar conversaciones a nivel de embajadores y luego realizar una mesa redonda en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores, previsto para el 23 de febrero.

Entre las concesiones enumeradas por el Alto Representante se encuentran, sin duda, "la devolución de los niños ucranianos secuestrados" y "la imposición de limitaciones a las fuerzas armadas rusas".

Kallas aboga por que Europa plantee "demandas maximalistas", siguiendo el enfoque de Rusia.

"No lo conseguiremos todo, por supuesto, pero si se empieza por abajo en las negociaciones, sin duda no se acabará por arriba", explicó.

"Hace tres meses", reveló en un pasaje de la entrevista, "ya había propuesto presentar nuestra solicitud de concesiones, pero en ese momento me persuadieron quienes argumentaban que no debíamos ser nosotros los que obstaculizamos el proceso de paz".

"Pero ahora nos encontramos en una situación en la que es evidente que Rusia no quiere la paz, y hemos visto mucha presión sobre Ucrania para que haga concesiones", dijo.

En resumen, Kallas sugirió que llegó el momento de cambiar de rumbo e imponer una narrativa diferente.

"Es evidente que estamos muy agradecidos a los estadounidenses por su compromiso, pero para que la paz sea sostenible, es necesario que todos los participantes en la mesa de negociaciones, incluidos rusos y estadounidenses, comprendan que se necesita el consenso europeo. Y que también tenemos condiciones", enfatizó.

Según Kallas, "los rusos dicen que esperan que los estadounidenses cumplan el acuerdo de Alaska. ¨Y qué es el acuerdo de Alaska? Sus máximas exigencias: todo el Donbás, ya saben, todo lo que piden ahora".

"Así pues, si Estados Unidos no exige concesiones a los rusos, les corresponde a los europeos hacerlo", concluyó la alta representante europea.

El razonamiento detrás de la estrategia de Kallas es que Rusia, "no está ganando" en el campo de batalla, en tanto las bajas militares están "aumentando sustancialmente".

Así, el Kremlin tendrá que "o bien proceder con la movilización o bien aumentar los recursos para atraer voluntarios", en un panorama económico lejos de ser optimista.

Por lo tanto, es el momento perfecto para aprobar el vigésimo paquete de sanciones, que incluye la prohibición de los servicios marítimos.

"Afectaría gravemente a la flota fantasma y, por ende, a los ingresos rusos", remarcó Kallas.

Al margen de la conferencia de Múnich, participará en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7, donde la adopción de la medida se debatirá mucho más allá de las fronteras europeas.

"Hay que obligar a Rusia a querer negociar; ahora solo finge", completó. (ANSA).