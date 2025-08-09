Ucrania: La última visita de Putin a Estados Unidos fue en 2015

Con su visita a Alaska, Putin regresa a Estados Unidos por primera vez en casi diez años. La última visita del líder del Kremlin a Estados Unidos fue en septiembre de 2015. Putin regresa ahora para reunirse con Donald Trump en Alaska.

La última reunión entre Putin y un presidente estadounidense tuvo lugar en Ginebra en 2021, antes de la invasión de Ucrania, cuando se reunió con Joe Biden.

Putin se reunió con Trump seis veces durante el primer mandato del presidente estadounidense, mientras que se reunió con Barack Obama nueve veces.

Putin y George W. Bush se reunieron 28 veces durante los dos mandatos del expresidente estadounidense, y el líder del Kremlin fue el primero en llamarlo tras los atentados del 11 de septiembre. (Ansa).