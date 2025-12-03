Ucrania.- Lagarde (BCE) cree que dar a Ucrania un préstamo respaldado por activos rusos congelados violaría los Tratados

MADRID, 3 dic. 2025 (Europa Press) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado este miércoles que dar cobertura a un préstamo para Ucrania respaldado por activos rusos congelados significaría quebrantar la legislación comunitaria.

"Lo que he dicho muy claramente, y lo que ha dicho el equipo que me rodea, es que haremos todo lo que podamos, pero no violaremos el Tratado [de Funcionamiento de la UE]", ha afirmado en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. "Esta asamblea no me nombró presidenta del BCE para violar el Tratado", ha apostillado.

Lagarde ha recordado que Euroclear tiene en cartera 40 billones de euros en activos, incluidos los rusos. Movilizar dichos fondos para ponerlos a disposición de Kiev requeriría que el BCE ofrezca "garantías", lo que tendría implicaciones negativas para la estabilidad financiera y la confianza en la eurozona y el euro.

La exministra francesa de Economía ha insistido en que el BCE no puede sustituir los compromisos adquiridos por los Estados miembros ni monetizar sus obligaciones financieras.

Por otro lado, Lagarde ha destacado que existen herramientas compatibles con el Tratado, como la emisión de bonos destinados específicamente a apoyar a Ucrania. Sin embargo, ha hecho hincapié en que las decisiones políticas adoptadas deben ser compatibles con la estabilidad financiera y el derecho internacional.

"No es que nos neguemos, es solo que decimos que debemos respetar el Tratado de [Funcionamiento de la UE] en relación con el funcionamiento del Banco Central Europeo", ha resuelto.