Ucrania lanza ataque con drones contra una refinería de petróleo rusa

Las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque con drones contra el sur de Rusia durante la noche, provocando un incendio en una refinería de petróleo, según informaron el lunes las autoridades locales, mientras Moscú atacó con cerca de 200 drones Ucrania.

El ataque ucraniano contra la refinería de petróleo de la región rusa de Astracán fue el último de una serie de bombardeos de ambas partes contra instalaciones energéticas.

El gobernador regional, Igor Babushkin, dijo que el personal de un complejo de "combustible y energía" fue evacuado antes del ataque, que provocó un gran incendio.

"Una persona resultó herida durante el ataque. La víctima ha sido trasladada al hospital", escribió Babushkin en las redes sociales.

Este último bombardeo se produce en momentos en que Ucrania critica a Rusia por negarse a aceptar un alto al fuego de 30 días sin condiciones previas propuesto por Estados Unidos.

Moscú lanzó más de 170 drones sobre Ucrania, donde las unidades de defensa antiaérea derribaron 90 de estos aparatos, entre ellos del tipo Shahed, de diseño iraní, informó el ejército.

Alrededor de 500 personas en la región de Odesa se quedaron sin electricidad debido a los ataques y una persona resultó herida, dijo el gobernador Oleg Kiper, añadiendo que varios edificios resultaron dañados, entre ellos un establecimiento preescolar.

bur-jbr/cad/jm/pb/es

____

Ukrainian forces launched a drone attack on southern Russia overnight, sparking a blaze at an oil refinery, local authorities said Monday, as Moscow launched a barrage of nearly 200 drones against Ukraine.

The Ukrainian attack on the oil refinery in Russia's southern Astrakhan region was the latest in a series of aerial strikes by both sides targeting energy facilities.

Regional governor Igor Babushkin said staff of a "fuel and energy" complex were evacuated before the attack, which sparked a large blaze.

"One person was wounded during the attack. The victim has now been taken to the hospital," Babushkin wrote on social media.

The latest bombardment comes as Ukraine criticised Russia for refusing to accept a US-proposed 30-day ceasefire without any preconditions.

Moscow launched its own barrage of some 174 drones on Ukraine, where air defence units shot down 90 drones, including the Iranian-designed Shahed type drone, the air force said.

Around 500 people in the southern region of Odesa lost power because of the attacks and one person was wounded there, governor Oleg Kiper said, adding several buildings were damaged, including a preschool.

bur-jbr/cad/jm