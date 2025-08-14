Ucrania lanza ataque con drones en dos regiones de Rusia: una refinería, incendiada

Ucrania lanzó decenas de drones contra Rusia en la madrugada del jueves, un ataque que dejó tres heridos y provocó incendios en dos regiones del sur del país, especialmente en una refinería de petróleo, anunciaron las autoridades rusas.

"El ataque provocó un derrame de productos petroleros causando fuego en la refinería de petróleo de Volgogrado", indicó Andrei Bocharov, gobernador de esta región situada a casi 500 km de la línea del frente, en un comunicado en Telegram.

Otro dron alcanzó un coche e hirió a tres personas en la región de Bélgorod, dijo su gobernador, Vyacheslav Gladkov, quien publicó un video con imágenes de un auto en llamas y esquirlas en la calle. "Los servicios de urgencia están en el lugar", agregó en Telegram.

Por el momento, Ucrania no hizo ningún comentario sobre este ataque.

Desde que Rusia lanzó su ofensiva militar a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, Kiev ha respondido con ataques con drones contra infraestructuras rusas situadas a cientos de kilómetros de su frontera.

El Ministerio de Defensa ruso declaró haber interceptado 44 drones ucranianos entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, siete de ellos en Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Estos ataques se produjeron en vísperas de una cumbre crucial en Alaska entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.