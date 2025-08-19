Ucrania: las alternativas de garantía de seguridad para Kiev
La primera opción es una "fuerza de mantenimiento de la paz", presuntamente armada, que complemente al ejército ucraniano. Esto podría ser puramente defensivo, pero presenta un problema: requeriría decenas de miles de soldados para ser una fuerza disuasoria creíble.
Una segunda alternativa es una fuerza "tripwire", mucho más pequeña e incapaz de organizar una defensa completa, pero basada en la teoría de que Rusia dudaría en matar a europeos no ucranianos en una posible invasión.
Finalmente, la tercera alternativa es crear una fuerza de observación de unos pocos cientos de soldados, encargada de informar sobre posibles acciones militares futuras. Sin embargo, dicha fuerza no sería lo suficientemente grande como para organizar ningún tipo de defensa. (ANSA).
