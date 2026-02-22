Ucrania: las bombas en Ucrania no se detienen, la paz queda lejana

"Estábamos durmiendo. Cuando el misil impactó, escuchamos un silbido durante dos segundos y luego cayó. Aquí solo viven civiles, hay escuelas, jardines de infantes y casas particulares. No hay ningún vínculo con estructuras militares".

Estas son las palabras de Anton tras el último ataque nocturno que golpeó Kiev, palabras que fueron repetidas millones de veces por millones de ucranianos desde el 24 de febrero de 2022.

Un pueblo que está cruzando el umbral del quinto año de invasión rusa, consciente de que, por un lado, las negociaciones para poner fin a la guerra nunca habían avanzado tanto como ahora, pero por otro lado, estas discusiones diplomáticas no cambian la dramática realidad que han soportado durante cuatro años: hombres, mujeres y niños despertados cada noche por las sirenas antiaéreas y las explosiones.

Obligados a dormir en el suelo de los refugios, a estudiar en escuelas que han surgido en el subsuelo, y enfrentando toques de queda junto con la falta de electricidad y calefacción. Un país fracturado, dividido entre quienes viven bajo el gobierno ucraniano y quienes están bajo las autoridades prorrusas en el sur y el este.

Expertos, líderes occidentales y ucranianos, así como ciudadanos comunes, coinciden en que 2025 fue el año más oscuro de la guerra para Kiev.

Esto no solo por las millones de personas que se quedaron sin luz y a la intemperie debido a los ataques sin precedentes a la infraestructura energética, las conquistas territoriales reclamadas por Moscú en el sur y el este, o el trágico récord de víctimas civiles (2.514 según la ONU).

También se debe a la dirección que ha tomado el destino del conflicto con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

El magnate alteró todos los equilibrios, dejando claro desde el principio que nada era seguro. Este mensaje se transmitió de manera brutal durante la "emboscada" que el presidente estadounidense le tendió a su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el Despacho Oval, donde la nueva América exigió cuentas al líder ucraniano por un apoyo que debía pagarse, incluso a través de acuerdos económicos exclusivos con Estados Unidos, contemplados en el plan de paz elaborado y modificado en varias ocasiones en los últimos meses.

La versión inicial del plan fue el resultado de la histórica reunión de mediados de agosto entre Trump y Putin en Alaska, donde nació el llamado 'espíritu de Anchorage', mencionado varias veces por Moscú como un indicativo de que allí se establecieron los puntos fijos para un posible acuerdo que pusiera fin a las hostilidades.

Sin embargo, ningún ucraniano estuvo presente en Anchorage para expresar su opinión.

Desde entonces, Trump ha marcado el ritmo del proceso de negociación en los últimos seis meses, un ritmo difícil de seguir para Zelensky y sus aliados europeos.

Si 2025 fue el año más oscuro para toda Ucrania, lo fue especialmente para su presidente, obligado a convivir con un aliado clave que lo ha denominado en varias ocasiones dictador, 'un moderno P. T. Barnum' y un vendedor. Esto ha puesto en crisis una unidad transatlántica que, antes de la llegada del magnate, era un freno claro a Rusia, que observa con beneplácito las divisiones en Occidente.

Zelensky también ha tenido que lidiar con una aceptación en caída libre en su país, un escándalo de corrupción sin precedentes que le costó su mano derecha, Andriy Yermak, y la presión estadounidense para convocar elecciones lo antes posible.

El presidente ucraniano ha intentado afrontar estas dificultades gracias al apoyo de aliados europeos, obteniendo garantías de seguridad y la creación de una 'coalición de voluntarios' dispuesta a enviar soldados a Ucrania después de un alto el fuego. Ha respondido a los ataques de Moscú golpeando infraestructuras de petróleo y gas rusas como nunca antes, y hace solo unos días, reclamó la reconquista de 300 kilómetros cuadrados en el sur del país.

Con estas circunstancias, no es descabellado pensar que 2026 podría ser un año decisivo para el conflicto. También sería un año de elecciones dramáticas para Ucrania, con la sombra de las concesiones territoriales que se cierne sobre las negociaciones.

El enviado estadounidense, Steve Witkoff, expresó su esperanza de que un nuevo ciclo de conversaciones se lleve a cabo en las próximas tres semanas y que pueda culminar en un histórico encuentro entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky.

El líder ucraniano ha señalado que ciertas cuestiones, especialmente las relacionadas con el territorio, solo pueden resolverse en una reunión entre líderes.

Mientras tanto, la población sigue sufriendo: en la noche del sábado al domingo, debió enfrentar 300 drones y 50 misiles que causaron un muerto y decenas de heridos en Kiev y otras regiones ucranianas, mientras que en Leopoli un atentado resultó en la muerte de un oficial de policía y 25 heridos.

Estos números se suman a las cientos de miles de víctimas de un conflicto que continúa devastando familias y alimentando un invierno demográfico en un pueblo que, día tras día, lucha por vislumbrar la esperanza de un futuro en paz. (ANSA).