Ucrania: Las cinco reuniones previas Putin-Trump

```html

* G20, HAMBURGO 2017. Tras la primera llamada telefónica entre ambos, que tuvo lugar al día siguiente de la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, se celebró una reunión en el G20 en Alemania en julio, a la que también asistieron el entonces secretario de Estado estadounidense, Rex W. Tillerson, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Al final, según informes contemporáneos, Trump exigió al intérprete que proporcionara notas de la conversación, solicitando la máxima confidencialidad.

Al margen de la cena de gala, a puerta cerrada, ambos mantuvieron otra conversación, con la única presencia del intérprete de Putin. En Washington, no existen registros oficiales de la conversación en documentos gubernamentales.

* APEC, VIETNAM 2017. En noviembre, Trump y Putin se reunieron en el foro anual de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Da Nang. La agenda oficial no incluía reuniones bilaterales, pero un video los mostró saludándose y conversando durante un rato. Posteriormente, el residente de la Casa Blanca declaró que en esa ocasión preguntó si era cierto que Moscú había interferido en las elecciones de 2016. "Cada vez que me ve, me asegura: 'No, no lo hice', y le creo", resumió Trump.

* CUMBRE EEUU-RUSIA, HELSINKI 2018. En julio de 2018, se celebró la primera cumbre entre Estados Unidos y Rusia en la que participaron Trump y Putin. Ambos mantuvieron una reunión privada, con la presencia exclusiva de sus respectivos intérpretes, pero los temas de la conversación se mantuvieron confidenciales, incluso para altos funcionarios de la administración estadounidense, y prácticamente secretos para Moscú. Siguieron otras reuniones, a las que asistieron los jefes de ambos gobiernos: Siria y Ucrania estaban sobre la mesa, donde las tensiones entre Kiev y los separatistas prorrusos alcanzaron su punto más alto cuatro años después de la primera anexión, la de Crimea. Pero la conferencia de prensa final volvería a estar dominada por el tema de la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses.

* G20, BUENOS AIRES 2018. Unos meses después, la propia Ucrania instó a Washington —entonces crítico con la "agresión rusa"— a cancelar la reunión bilateral oficial. El presidente estadounidense hizo todo lo posible por mostrar su distancia con Putin, apareciendo con él solo en la foto de grupo oficial. Hubo solo una breve conversación informal, nuevamente durante la cena de gala a puerta cerrada del G20.

* G20, OSAKA 2019. En Japón, Trump y Putin se volvieron a reunir en junio durante la cumbre. Para el presidente estadounidense, la reunión, centrada en temas de comercio y desarme, "fue excelente. Tenemos y hemos tenido una excelente relación, y planeamos tener más". Putin se mostró más sereno, enfatizando que había pasado tiempo desde su última reunión bilateral. (ANSA).

```