Ucrania: las etapas de cuatro años de conflicto en el corazón de Europa

Una estimación del Center for Strategic International Studies indica que desde entonces han muerto, sido heridos o desaparecidos 1,8 millones de soldados rusos y ucranianos, mientras que la ONU habla de más de 14.000 víctimas civiles.

Aquí hay una cronología del conflicto: - LAS PRIMERAS FASES DE LA GUERRA. El 24 de febrero de 2022 comienza lo que Moscú llama Operación Militar Especial. La ONU emite una condena. Estados Unidos y la UE se alinean con Kiev, imponiendo sanciones sin precedentes a Moscú.

El 14 de marzo se celebra la primera cumbre en Estambul para encontrar una solución al conflicto, con Turquía como mediadora.

La cumbre termina sin acuerdos.

- LOS HORRORES DE BUCHA Y LA TOMA DE MARIUPOL. El 3 de abril, las fuerzas ucranianas descubren pruebas de violaciones, torturas, ejecuciones sumarias y secuestros de niños en Bucha: este material se utilizará para fundamentar la orden de arresto por crímenes de guerra emitida por la CPI contra Putin.

El 20 de mayo, tras un duro asedio, los rusos conquistan Mariupol, completando la conexión territorial con Crimea.

- LA CONTRAOFENSIVA UCRANIANA Y LAS ANEXIONES DE MOSCÚ. El 29 de agosto, Kiev lanza una contraofensiva sorpresa en Donbás.

Posteriormente, recupera Jersón y otras ciudades. El 23 de septiembre, Moscú proclama la anexión de cuatro regiones ucranianas: Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

- JOE BIDEN VISITA KIEV. PRIGOZHIN DESAFÍA AL KREMLIN. El segundo año de guerra comienza con la histórica visita, el 20 de febrero de 2023, del presidente estadounidense Joe Biden a Kiev.

El 23 de junio, el líder del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, desafía al Kremlin con una marcha hacia Moscú que termina en caos. En agosto, es víctima de un misterioso accidente aéreo.

El 5 y 6 de agosto llega la primera propuesta de un plan de paz en 10 puntos propuesto por Zelensky, que se discute entre 40 países en Jeddah.

- LLUVIA DE MILLONES SOBRE KIEV Y EL BLITZ EN KURSK. Entre febrero y abril de 2024, la UE lanza un instrumento de financiación específico para Ucrania de más de 38.000 millones de euros en tres años.

Washington autoriza el suministro a Kiev de misiles de largo alcance y un paquete de ayuda de US$60.000 millones. El 12 de agosto se lanza una ofensiva ucraniana en territorio ruso en la región de Kursk.

- LLEGA TRUMP, HISTÓRICA LLAMADA CON PUTIN. El 12 de febrero de 2025, el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, tiene una primera "llamada muy productiva" con Putin para iniciar negociaciones de paz.

El 28 de febrero, un sorprendente enfrentamiento en vivo entre Trump y Volodymyr Zelensky en el Despacho Oval. El 18 de marzo, se da la histórica llamada entre el magnate y Putin: ambos coinciden en que "el conflicto debe concluir con una paz duradera".

- MOSCÚ CONTINÚA LA GUERRA. RAYOS DE ESPERANZA PARA LAS NEGOCIACIONES. Entre febrero y junio de 2025, las fuerzas rusas conquistan centros clave en Donetsk. Los masivos ataques dañan las capacidades energéticas ucranianas. En junio, los ataques rusos matan a más de 230 civiles. Sin embargo, el 16 de mayo, en Estambul, negociadores ucranianos y rusos regresan a la mesa de negociaciones, pero estas permanecen estancadas.

- LA CUMBRE EN ANCHORAGE Y EL PLAN TRUMP. El presidente estadounidense y el ruso se encuentran el día de Ferragosto en Alaska, en una cumbre que parece abrir una puerta a la paz. En noviembre se llevan a cabo diálogos no oficiales entre EE. UU., Ucrania y Rusia en Abu Dabi. Un plan de 20 puntos a cargo de Trump se discute en diciembre en reuniones en Miami.

- EL NUDO DE LOS TERRITORIOS Y EL ESTANCAMIENTO DE LAS NEGOCIACIONES. En 2026, continúan los ataques sistemáticos rusos a las infraestructuras energéticas ucranianas.

Cientos de miles de personas se ven obligadas a pasar largos períodos sin luz y calefacción, incluso en la capital, Kiev. El 23 y 24 de enero y el 4 y 5 de febrero se llevan a cabo reuniones trilaterales entre delegaciones de EE. UU., Rusia y Ucrania en Abu Dabi. Y el 17 y 18 de febrero, las conversaciones continúan en Ginebra, cerrándose nuevamente sin avances. (ANSA).