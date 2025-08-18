Ucrania: Las garantías y el cese del fuego, claves

“No es necesario un cese del fuego. Se puede llegar a un acuerdo mientras se combate”, dijo el presidente estadounidense a su colega ucraniano al recibirlo en el Salón Oval de la Casa Blanca.

Sin embargo, poco después, cuando fue el turno de los líderes europeos que acompañaron a Zelensky a Washington, la opinión fue la inversa. “El cese del fuego es necesario”, dijo el francés Emmanuel Macron. Y debe hacerse “antes de una trilateral entre Rusia, Ucrania y Trump, como la que anunció Trump, agregó el canciller alemán, Friedrich Merz.

La premier italiana, Giorgia Meloni, insistió en la importancia de las garantías para Kiev. “Debemos discutir garantías para que esto no suceda nunca más”, dijo Meloni.

“Hoy comienza una nueva fase después de tres años, gracias a Trump y al estancamiento en el campo de batalla, agregó la premier italiana, que advirtió que “si queremos garantizar la paz, debemos hacerlo juntos, unidos. Pueden contar con Italia, y apoyaremos todos sus esfuerzos por la paz”.

“Estamos hablando de las garantías de seguridad, un requisito previo para cualquier tipo de paz. Existe una propuesta para utilizar una especie de Artículo 5 de la OTAN; nos complace contribuir a las propuestas de paz, y seguiremos agregó Meloni, concluyó Meloni.

Trump también había aludido a las garantías para Kiev de no volver a sufrir un ataque ruso como la invasión de febrero de 2022 tras un eventual acuerdo de paz. Según el magnate, en la cumbre de Alaska, “Putin aceptó que Ucrania tenga garantías de seguridad. Ahora debemos discutir quién hace qué”.

Para Trump, en el tema de las garantías “Europa está en primera fila, pero la ayudaremos”.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, presente en la reunión de la Casa Blanca, destacó que el hecho de que Estados Unidos esté dispuesto a ser parte de las garantías de seguridad para Ucrania es un “gran paso”. (ANSA).