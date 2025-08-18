Ucrania: Las opciones para proteger a Kiev

Este es el reto que Occidente debe afrontar para proteger a Ucrania de una futura agresión rusa: este es el debate sobre las llamadas "garantías de seguridad".

Y dado que la situación se ha descontrolado, dado que luego de más de tres años de guerra, Moscú cuenta con un ejército bien engrasado, al dar garantías a Kiev, Europa también quiere protegerse de las ambiciones expansionistas del Kremlin, especialmente en los países del este de la UE.

El primer elemento, aparentemente compartido por Europa y Estados Unidos, es fortalecer las fuerzas armadas ucranianas para que puedan mantener a raya a Vladimir Putin. Es el "erizo de acero" israelí, como ha repetido Ursula von der Leyen durante meses—, evocado por primera vez por el ex asesor de Seguridad Nacional de EE. UU., Jack Sullivan.

Podría incluir un acuerdo sobre asistencia militar estadounidense, como es el caso con Israel, e incluso ejercicios conjuntos.

Europa ha avanzado con su plan de rearme, ya que planea integrar la industria de defensa de Ucrania con la suya, también con vistas a la adhesión a la UE, que se considera en sí misma una garantía de seguridad (el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa prevé la intervención mutua en caso de agresión militar, pero la adhesión de Kiev a la UE no se producirá pronto, si es que llega a producirse).

Moscú, en este caso, tendría que aceptar una cooperación militar "ilimitada" entre Ucrania y Occidente.

Luego está la posibilidad de garantías reales (con la implicación de si deberían ser jurídicamente vinculantes, como desearía Volodímir Zelenski, ya que en ese caso sería más preciso hablar de "garantías").

El modelo del Artículo 5 —el famoso "uno para todos y todos para uno" de la OTAN— va en esta dirección, pero Donald Trump ya ha dejado claro que no tiene intención de extender el paraguas protector de la Alianza Atlántica a Kiev.

Una de las exigencias básicas de Putin, por otro lado, es que Ucrania nunca se una a la OTAN, por lo que es improbable que acepte el regreso por la ventana de lo que ha bloqueado tapiando la puerta.

Por lo tanto, las garantías solo podrían ser bilaterales: es decir, cada capital frente a Kiev, siguiendo el desafortunado Memorándum de Budapest de 1994, cuando Washington, Londres y Moscú se comprometieron a garantizar la integridad territorial de Ucrania a cambio de la eliminación de las armas nucleares. Un precedente que Zelenski quiere evitar, ya que esas promesas no se cumplieron.

La llamada Coalición de los Dispuestos lleva meses dándole vueltas a estos temas e incluso ha considerado enviar tropas a suelo ucraniano, pero como una fuerza de "confianza", no de "interposición".

En resumen, los soldados occidentales nunca patrullarán el frente; en todo caso, se alcanzará un cese del fuego y un congelamiento de facto del conflicto. El año pasado, Praga propuso proteger al menos los cielos del oeste de Ucrania con el despliegue de cañones antiaéreos de la OTAN.

Turquía había previsto una misión de países neutrales —no pertenecientes a la OTAN— para supervisar el cese del fuego o los ataques contra civiles (inicialmente rechazada por Rusia).

Esta idea parece haber sido retomada tras la cumbre de Alaska, siempre que se incluya a algunos países BRICS (liderados por China).

En resumen, no faltan ideas. Sin embargo, las cuestiones clave siguen siendo las mismas: “¿Aceptará Putin un marco en el que Ucrania mantenga su soberanía y esté vinculada a Occidente?”.

Y para Zelenski, incluso si aceptara la transferencia de territorio, “¿bastarían las promesas "no vinculantes" o exigirá a cambio cláusulas férreas? Europa sabe perfectamente que fue precisamente la lógica de los tratados la que desencadenó la Primera Guerra Mundial. (ANSA).