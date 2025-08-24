Ucrania: León a Zelensky, ruego a Dios que callen armas

El Papa se dirige en particular a los heridos, "a quienes pidieron a las personas que amaban, a quienes se quedaron sin hogar", e "implora a Dios que mueva los corazones de las personas de buena voluntad" y que "el clamor de las armas cese", cediendo "el lugar al diálogo" y abriendo "el camino de la paz para el bien de todos".

La carta es difundida por Zelensky en el momento en que el Papa se prepara para acercarse a la ventana del Palacio Apostólico para la recitación del Angelus en la Plaza de San Pedro. Desde esta "tribuna", León también hace un nuevo llamado por la martirizada Ucrania.

"El viernes pasado, 22 de agosto, hemos acompañado con nuestra oración y ayuno a los hermanos y hermanas que sufren a causa de las guerras", recordó.

Hoy nos unimos a nuestros hermanos ucranianos que, con una iniciativa de oración, piden que el Señor les otorgue paz a su martirizado país".

Palabras a las que desde Rimini, donde participa en la Reunión de Comunión y Liberación, responde el cardenal Matteo Zuppi, quien fue confirmado por León XIV como mediador humanitario para la restitución de los niños ucranianos secuestrados por los rusos y para el intercambio de prisioneros.

"Este inicio de diálogo -observó sobre los intentos diplomáticos surgidos a partir de la cumbre de Ferragosto entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska- pueda realmente dar los frutos que todos desean. Obviamente es un camino, es un itinerario, pero afortunadamente hay un camino. Esperamos que todos hagan su parte y que pronto podamos llegar al final del conflicto, para celebrar juntos el don de la paz".

"La palabra que debemos dedicar al pueblo ucraniano", añadió Zuppi, "es la esperanza. A veces, frente a tanto sufrimiento, se pierde la esperanza, pero debemos mantener siempre la mirada en la esperanza, que es precisamente enfrentar el mal".

Y concluyó: "Realmente esperamos que este inicio de diálogo pueda traer, con la responsabilidad de todos, con la colaboración de todos, los frutos que todos en realidad desean".

(ANSA).