Ucrania levantará la ley marcial cuando termine la guerra y obtenga garantías de seguridad (Zelenski)

Ucrania levantará la ley marcial cuando la guerra con Rusia termine y tras haber obtenido garantías de seguridad por parte de sus aliados occidentales, afirmó este lunes el presidente Volodimir Zelenski.

"En primer lugar, todos queremos que la guerra termine y solo entonces se levantará la ley marcial. Ese es el único camino. Sin embargo, el levantamiento de la ley marcial se producirá cuando Ucrania obtenga garantías de seguridad", dijo Zelenski a los periodistas.

"Sin garantías de seguridad, no se puede considerar que esta guerra haya terminado de verdad. No podemos aceptar que haya terminado porque con un vecino así, sigue existiendo el riesgo de otra agresión", agregó.