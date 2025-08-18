Ucrania: Líderes europeos ingresan a la Casa Blanca

El primero en llegar fue el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El presidente de Francia, Emmanuel Macron; el premier británico; Keir Starmer; el canciller alemán Friedrich Merz; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb y Rutte fueron recibidos con alfombra roja y guardia de honor militar en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

El líder ucraniano, quien se reunirá con el presidente estadounidense en una reunión bilateral en el Despacho Oval dentro de aproximadamente una hora, llegará por una entrada diferente, en el lado oeste de la residencia. (ANSA).