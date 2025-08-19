Ucrania: Líderes militares de la OTAN se reunirán por Ucrania
Incluirá a los principales generales de Estados Unidos
La discusión en línea se produce cuando el presidente Donald Trump dijo el martes que los aliados europeos quieren comprometer tropas terrestres para garantizar la seguridad de Ucrania.
Trump descartó el martes por la mañana a las tropas terrestres estadounidenses en Ucrania, pero dijo que es posible que Estados Unidos ofrezca activos aéreos.
Se espera que Alexus Grynkewich, el principal comandante estadounidense en Europa que se desempeña como comandante militar superior de la OTAN, informe a los demás líderes militares, según un alto funcionario militar de la OTAN.
También se espera que el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, asista como jefe de las fuerzas militares de los Estados Unidos. (ANSA).
