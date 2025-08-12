Ucrania: Lituania preocupada por cumbre Trump-Putin
Temor a que Trump ceda a reivindicaciones territoriales de Moscú
Jansonas enfatizó que la principal preocupación de Lituania y de todos los partidarios de Kiev es la posibilidad de que el presidente estadounidense ceda a las reivindicaciones territoriales de Moscú para alcanzar un alto el fuego.
El asesor lituano también condenó la decisión de celebrar una reunión bilateral sin la presencia de Ucrania, subrayando que esta decisión levantará sospechas de una conspiración entre grandes potencias, sin el conocimiento de otros países y en detrimento de estos.
Trump y Putin se reunirán en Alaska, pero el presidente podría viajar a Rusia en el futuro. Lo aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. (Ansa).
