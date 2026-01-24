Ucrania: lluvia de fuego sobre Ucrania, pero las tratativas avanzan

Las primeras conversaciones trilaterales desde la invasión del 24 de febrero de 2022 "fueron constructivas", comentó el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, y explicó que las partes acordaron "coordinar nuevas medidas con los líderes", posiblemente la próxima semana. Esto también fue confirmado por altos funcionarios estadounidenses, quienes hablaron de una posible nueva cita en la capital emiratí el domingo. Esta apertura incluso se vio favorecida por las "muy sólidas" garantías de seguridad que el aliado EE. UU. ofreció a Kiev para la posguerra, según fuentes en Washington.

Pero aunque el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, se reunieron con Vladimir Putin en Moscú en una cita de cuatro horas, descrita por la parte estadounidense como "muy productiva", la cuestión territorial permanece en un segundo plano, siendo el asunto más difícil de resolver. "La retirada de las fuerzas ucranianas del Donbás sigue siendo una prioridad para Moscú", subrayan fuentes rusas cercanas a las negociaciones, "y se están examinando diversos parámetros de seguridad".

Mientras tanto, se reportan víctimas civiles en el terreno.

Los bombardeos han causado al menos un muerto y 27 heridos entre Kiev y Járkov, de acuerdo con las autoridades locales. El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, reportó daños en cinco barrios y habló de 3.330 edificios sin calefacción y con cortes de agua, a pesar de las temperaturas inferiores a -10 grados Celsius.

El suministro eléctrico también dejó sin electricidad a 88.000 hogares durante toda la mañana, pero se restableció por la tarde. Además, la provisión de agua se restableció parcialmente en la zona de la margen izquierda del Dniéper, mientras que las plantas superiores de los edificios permanecen sin agua.

Una situación similar afectó a Chernihiv, en el norte del país, donde más de 400.000 personas se quedaron sin electricidad y la infraestructura se conectó a fuentes de emergencia. El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, calificó el "cinismo" de Putin: el sonido de los disparos continúa incluso durante los coloquios.

Al mismo tiempo, Kiev intenta ver más allá de la emergencia.

El nuevo ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, nombrado a mediados de enero, ya ha priorizado la intensificación del esfuerzo bélico de Ucrania: aumentar significativamente la presión sobre las fuerzas rusas, con el objetivo de "eliminar 50.000 soldados al mes", acelerar la producción de drones de nueva generación y fortalecer y coordinar sistemáticamente la industria militar con las tropas en el frente. Esto indica el deseo de fortalecer la resiliencia del país, justo cuando la diplomacia intenta mostrar un atisbo de esperanza para una posible tregua. (ANSA).