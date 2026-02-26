Ucrania: Lluvia de misiles y drones rusos antes de negociación con EEUU

El principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, y los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, se verán en la ciudad suiza. Se espera que a principios de marzo se celebren nuevas conversaciones trilaterales con la participación de Rusia.

Estados Unidos presiona para poner fin a la guerra —la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial—, pero hasta el momento no ha logrado un acuerdo entre Moscú y Kiev sobre cuestiones clave, incluido el territorio.

Kiev espera que un progreso tangible en Ginebra allane el camino para las conversaciones a nivel de líderes, algo que, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, es necesario para lograr cualquier avance.

"Esta es la única manera de resolver todos los asuntos complejos y delicados y poner fin a la guerra", declaró Zelensky en una llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, antes de las reuniones en Ginebra.

Horas antes de la reunión, las fuerzas rusas lanzaron 420 drones y 39 misiles contra Ucrania, hiriendo a más de dos docenas de personas en al menos seis regiones, según las autoridades. Hubo explosiones en el centro de Kiev poco después de que las autoridades advirtieran que Rusia había lanzado su ataque.

Los ataques impactaron una subestación eléctrica en la región meridional de Odesa, así como un edificio escolar en la región meridional de Zaporizhia, según las autoridades.

"Se ha registrado destrucción en ocho regiones, con numerosas viviendas y edificios de apartamentos dañados", declaró Zelensky. También antes de la reunión, Rusia anunció la devolución de los cuerpos de 1.000 soldados ucranianos fallecidos, mientras que Moscú recibió 35 cuerpos rusos a cambio.

Ambas partes intercambian regularmente los restos de militares fallecidos, uno de los pocos ámbitos de cooperación entre los países en conflicto.

El negociador ruso Kirill Dmitriev tiene previsto visitar Ginebra este jueves, aunque no hay indicios de que planee reunirse con la parte ucraniana, según medios estatales rusos.

"Dmitriev planea llegar a Ginebra el jueves para continuar las negociaciones con los estadounidenses sobre asuntos económicos", declaró la agencia de noticias rusa TASS, citando a una fuente anónima. (ANSA).