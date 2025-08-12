Ucrania logra pequeños avances territoriales en Sumy antes de la cumbre Trump-Putin

12 ago (Reuters) -

Ucrania ha retomado dos pueblos en su región oriental de Sumy, dijo el ejército de Kiev, sumándose a los recientes pequeños avances territoriales con Rusia antes de las conversaciones de paz en una cumbre de los líderes de Estados Unidos y Rusia fijada para el viernes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que tanto Kiev como Moscú tendrán que ceder territorio para poner fin a la guerra en Ucrania y las conversaciones de esta semana con el presidente ruso, Vladimir Putin, mostrarán si el líder del Kremlin está dispuesto a llegar a un acuerdo.

Las fuerzas ucranianas han liberado los asentamientos de Stepne y Novokostiantynivka a lo largo de la línea del frente en Sumy, según informó el Estado Mayor en un comunicado difundido el martes por la noche.

"Es duro, pero estamos frenando al enemigo", escribió en la red social Facebook el máximo comandante ucraniano, Oleksandr Syrskyi, tras reunirse el martes con el presidente Volodímir Zelenski y los altos mandos de Ucrania.

"En la dirección de Sumy, estamos llevando a cabo operaciones activas y tenemos cierto éxito avanzando, liberando tierras ucranianas".

Los avances del lunes siguen a la noticia del domingo de que el ejército de Kiev había retomado la aldea de Bezsalivka.

Reuters no pudo verificar de forma independiente los informes de avances en la región de Sumy.

Los pequeños avances se producen en un momento en que las fuerzas rusas llevan meses avanzando hacia el oeste a lo largo de secciones de la línea del frente de 1000 kilómetros, capturando nuevas aldeas casi a diario, principalmente en la región de Donetsk.

Rusia, que lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, montó una nueva ofensiva este año en Sumy, siguiendo la orden de Putin de crear una "zona de contención" allí y amenazando la capital regional.

El proyecto ucraniano de mapas en línea Deep State muestra que las fuerzas rusas controlan unos 200 kilómetros cuadrados de Sumy y un total de unos 114.000 kilómetros cuadrados en Ucrania. (Información de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Clarence Fernandez; editado en español por Irene Martínez)