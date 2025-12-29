Ucrania.- Londres apunta a un "desafío significativo" para Rusia por los crímenes de veteranos que regresan del frente

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han apuntado este lunes a un "desafío significativo" para las autoridades de Rusia a causa de los crímenes cometidos por veteranos que regresan de combatir en el frente en Ucrania, "a menudo con una experiencia traumática de combate", incluidos delitos cometidos por miles de "reos reclutados" para participar en el conflicto.

"El desafío que suponen para la sociedad rusa las decenas de miles de criminales violentos regresando a la vida civil con una experiencia de combate reciente y a menudo traumática, especialmente los sometidos a la brutalidad de las Fuerzas Armadas rusas, es significativa y probablemente aumente en escala a medio plazo", han dicho.

"La cúpula rusa probablemente considera que el asunto es un asunto de creciente preocupación", han dicho, antes de resaltar que "el medio independiente Vertska ha informado de que cerca de 550 civiles han sido asesinados por veteranos, con otros 465 heridos", según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en su cuenta en la red social X.

Así, han manifestado que "más de la mitad de las muertes habrían sido causadas por algunos de los más de 180.000 reos reclutados por las Fuerzas Armadas rusas para participar en el conflicto", algo que empezó a hacer el ahora extinto Grupo Wagner, que "usó a cerca de 50.000 prisioneros rusos, a los que se le ofrecía una conmutación de su sentencia tras seis meses de servicio".

"Posteriormente, el Ministerio de Defensa ruso reclutó a reos directamente en las prisiones, con el presidente ruso, (Vladimir) Putin, firmando una ley en octubre de 2024 que permitía a lo acusados en casos criminales evitar el juicio y una potencial sentencia a cambio de alistarse", han remachado.