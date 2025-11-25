Ucrania.- Londres apunta al aumento del "control y la censura" de la información en Rusia desde el inicio de la invasión

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han apuntado este martes que Rusia ha incrementado desde el inicio de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, "el control y la censura" de la información dentro del país, incluida una propuesta para que el Servicio Federal de Seguridad (FSB) pueda cortar la suscripción a servicios de telecomunicaciones "sin orden judicial".

"Las nuevas enmiendas propuestas a la legislación de comunicaciones de Rusia permitirán al FSB cortar las suscripciones individuales a sistemas de telecomunicaciones, sin orden judicial, citando 'la seguridad del Estado'", han indicado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en su cuenta en la red social X.

Así, ha recalcado que "el borrador, aprobado por una comisión gubernamental clave, parte de la Ley de Internet Soberano de 2019, que permitió el aislamiento de Rusia de las redes globales, así como el control del tráfico a nivel nacional y la vigilancia".

"Como agencia federal ejecutiva responsable de la supervisión, el control y la censura de los medios de masas rusos, los poderes del Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación (Roskomnadzor) también se han expandido para redirigir o cortar el acceso a Internet durante amenazas percibidas", han sostenido.

Por último, los servicios de Inteligencia de Reino Unido han hecho hincapié en que "los medios independientes advierten sobre una creciente vigilancia, con empresas de infraestructura de Telegram siendo vinculadas a la Inteligencia rusa". "Las autoridades ucranianas han tildado la medida de 'una herramienta de represión, enmascarada como seguridad'", han zanjado.