Ucrania: Londres dará tropas para proteger cielos y puertos

Así lo informó el diario The Guardian en su versión digital citando a funcionarios del gobierno, quienes afirman que esta es la postura que el jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Sir Tony Radakin, presentará mañana durante las conversaciones con sus homólogos estadounidenses en el Pentágono sobre las garantías de seguridad para Kiev.

Las conversaciones debatirán la disposición de los más de 30 países que participaron hoy en la reunión virtual de la Coalición de los Dispuestos, copresidida por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

De acuerdo con un funcionario citado por The Guardian, Radakin reiterará las promesas realizadas la semana pasada por el secretario de Defensa, John Healey, quien declaró que Londres está dispuesto a enviar tropas a Ucrania "para garantizar cielos y mares seguros y reforzar las tropas de Kiev". (ANSA).