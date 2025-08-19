Ucrania: Londres dará tropas para proteger cielos y puertos
Postura del jefe de las FFAA británicas
- 1 minuto de lectura'
Así lo informó el diario The Guardian en su versión digital citando a funcionarios del gobierno, quienes afirman que esta es la postura que el jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Sir Tony Radakin, presentará mañana durante las conversaciones con sus homólogos estadounidenses en el Pentágono sobre las garantías de seguridad para Kiev.
Las conversaciones debatirán la disposición de los más de 30 países que participaron hoy en la reunión virtual de la Coalición de los Dispuestos, copresidida por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron.
De acuerdo con un funcionario citado por The Guardian, Radakin reiterará las promesas realizadas la semana pasada por el secretario de Defensa, John Healey, quien declaró que Londres está dispuesto a enviar tropas a Ucrania "para garantizar cielos y mares seguros y reforzar las tropas de Kiev". (ANSA).
Otras noticias de Guerra en Ucrania
- 1
Sorpresivo giro: ¿Por qué las pantallas no te dejan dormir? La luz azul no tendría toda la culpa, admiten los expertos
- 2
El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum
- 3
Consumo de cocaína y alta velocidad: giro en la causa por la muerte de un médico y el hijo de su esposa
- 4
Cinco pitbulls atacaron a un reconocido neurocirujano en Mendoza mientras corría