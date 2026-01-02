Ucrania: los 007 de Kiev, "Moscú listo para un auto-ataque para boicotear la paz"

Por Laurence Figá-Talamanca (ANSA) - ROMA, 02 GEN - Tras el presunto ataque a la residencia de Vladimir Putin en Nóvgorod, del que ni siquiera la CIA encontró rastro alguno, Rusia estaría preparando una nueva "provocación a gran escala" para el 7 de enero con el fin de culpar a Ucrania y descarrilar las negociaciones mediadas por Estados Unidos.

Esto es lo que anticipa el servicio de inteligencia exterior de Kiev, según el cual el plan de Moscú contempla una operación con bajas en un lugar religioso o simbólico de Rusia o en territorios ucranianos ocupados por las fuerzas rusas el día de Navidad ortodoxa, y la "difusión por parte del Kremlin de información nueva, inventada y engañosa para preparar al público ruso y extranjero para una mayor escalada" de la guerra.

Para demostrar la presunta participación de Ucrania, añaden las agencias de inteligencia, los planes rusos incluyen el uso de restos de drones de ataque de fabricación occidental, lanzados contra la línea de batalla designada.

Se trata de otra "operación de bandera falsa", denuncia la inteligencia ucraniana, "al más puro estilo de la inteligencia rusa". En un intento por convencer a Donald Trump de la responsabilidad de Ucrania, Moscú ha afirmado haber entregado a Estados Unidos datos obtenidos del equipo de navegación de uno de los drones ucranianos que presuntamente atacaron la residencia de Putin a finales de año.

"La decodificación de la memoria de los controladores de navegación del dron confirma inequívocamente que el objetivo del ataque era el complejo residencial presidencial", declaró Igor Kostyukov, jefe de la Dirección General del Estado Mayor.

"Creemos que este paso resuelve todas las dudas y facilita el esclarecimiento de la verdad", insistió.

Rusia también denunció que el número de muertos en el ataque a la aldea de Khorly, en la parte de la región de Jersón bajo su control, asciende a 27, señalando que entre las víctimas había dos niños. Sin embargo, para el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, es Moscú quien no quiere que esta guerra termine y continúa "matando, a pesar de todos los esfuerzos del mundo, y especialmente de Estados Unidos, en el proceso diplomático".

Esto, denunció el líder de Kiev, queda demostrado por el último "feroz ataque ruso" contra la ciudad de Járkov, donde "dos misiles" impactaron en una zona residencial. Las autoridades locales reportan al menos 25 heridos. Se informó de otro ataque ruso contra objetivos civiles en la región de Zaporiyia, mientras que el Ministerio de Defensa ruso afirma haber capturado nueve asentamientos en una semana.

En este contexto, Zelensky anunció el nombramiento del nuevo jefe de la oficina presidencial, tras la renuncia a finales de noviembre de Andriy Yermak, implicado en un escándalo de corrupción. Eligió al jefe de inteligencia militar, Kyrylo Budanov, quien a su vez será reemplazado por Oleh Ivashchenko, actual jefe del servicio de inteligencia exterior.

"En este momento, Ucrania necesita más atención a las cuestiones de seguridad, al desarrollo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Ucrania y a la vía diplomática de las negociaciones", explicó Zelensky. "Y Kyrylo tiene la experiencia y la fuerza suficientes para obtener resultados", acotó. (ANSA).