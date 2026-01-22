Ucrania: Los 20 puntos de negociación con Kiev

Pero el 5% restante parece hasta ahora insalvable, con algunos asuntos demasiado difíciles de resolver: desde cuestiones territoriales hasta garantías de seguridad para Kiev, incluyendo el control de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa.

La base para reanudar el diálogo en la reunión trilateral de Abu Dabi sigue siendo el plan de 20 puntos acordado en diciembre por Kiev y Washington, con las enmiendas introducidas durante la cumbre de la Coalición de la Voluntad a principios de enero en París. Aquí están, tal como las describió el propio Zelensky: 1- Se reafirmará la soberanía de Ucrania: es un Estado soberano, y todas las partes lo confirman con sus firmas.

2- Este documento constituye un pacto de no agresión entre Rusia y Ucrania. Se establecerá un mecanismo para supervisar la línea de contacto mediante monitoreo espacial no tripulado, a fin de garantizar la notificación oportuna de violaciones.

3- Ucrania recibirá sólidas garantías de seguridad.

4- Las fuerzas armadas ucranianas se mantendrán con 800.000 efectivos en tiempos de paz.

5- Estados Unidos, la OTAN y los estados europeos signatarios brindarán a Ucrania garantías de seguridad que reflejen el Artículo 5 de la Alianza Atlántica.

6- Rusia formalizará una política de no agresión hacia Europa y Kiev en toda la legislación necesaria.

7- Ucrania se convertirá en miembro de la UE en un plazo específico y disfrutará de un acceso privilegiado al mercado europeo a corto plazo.

8- Se prevé un sólido paquete de desarrollo para Ucrania, que se definirá en un acuerdo independiente sobre inversión y prosperidad futura.

9- Se establecerán diversos fondos para la recuperación de la economía ucraniana, la reconstrucción de las zonas y regiones afectadas y las cuestiones humanitarias.

10- Ucrania acelerará el proceso de conclusión de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

11- Ucrania confirma que seguirá siendo un Estado no nuclear.

12- La central nuclear de Zaporizhia será operada conjuntamente por tres países: Ucrania, Estados Unidos y Rusia.

13- Moscú y Kiev se comprometen a implementar programas educativos en las escuelas y en toda la sociedad que promuevan la comprensión y la tolerancia entre las diferentes culturas.

Ucrania aplicará las normas de la UE sobre tolerancia religiosa y protección de las lenguas minoritarias.

14- En las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Jersón, la línea de despliegue de tropas en la fecha de este acuerdo se reconoce de facto como la línea de contacto. Moscú debe retirar sus tropas de las regiones de Dnipropetrovsk, Nikolaev, Sumy y Járkov para que este acuerdo entre en vigor. Se desplegarán fuerzas internacionales a lo largo de la línea.

15- Tras alcanzar acuerdos territoriales, tanto la Federación Rusa como Ucrania se comprometen a no modificarlos por la fuerza.

16- Rusia no impedirá que Ucrania utilice el río Dniéper y el mar Negro con fines comerciales.

17- Se establecerá un comité humanitario para resolver las cuestiones pendientes: todos los prisioneros de guerra restantes serán intercambiados sobre la base de "todos por todos"; todos los civiles y rehenes detenidos, incluidos los niños, serán devueltos.

18- Ucrania debe celebrar elecciones lo antes posible tras la firma del acuerdo.

19- Este acuerdo es jurídicamente vinculante. Su implementación será supervisada y garantizada por un Consejo de Paz presidido por Trump. Ucrania, Europa, la OTAN, Rusia y Estados Unidos participarán en este mecanismo. Las violaciones resultarán en sanciones.

20- Una vez que todas las partes hayan acordado este acuerdo, entrará en vigor de inmediato un alto el fuego integral. (ANSA).