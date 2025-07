Ucrania: Los 27 aplauden que EEUU se alinee con la UE para presionar a Rusia y sentar a Putin a negociar

BRUSELAS, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han aplaudido este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, converja con el bloque europeo para elevar la presión contra Rusia, apuntando a que hay que aprovechar el impulso generado por Washington para conseguir que el presidente ruso, Vladimir Putin, se siente a negociar el fin de la guerra en Ucrania. A su llegada al encuentro en Bruselas, el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha recalcado que es importante aprovechar el ímpetu creado por el presidente estadounidense tras su amenaza de aranceles "secundarios" del 100% a Rusia si no pacta un acuerdo en el plazo de 50 días. "Hace tiempo que abogo por un enfoque más transatlántico. Deberíamos presionar mucho más a la economía rusa", ha recalcado. En este sentido se ha mostrado optimista con que el ultimátum de Washington tenga efectos en la guerra en Ucrania. "Ha llegado el momento de empujar a Putin a la mesa de negociación", ha enfatizado. De lado de Francia, el titular de Exteriores, Jean-Nöel Barrot, ha insistido en el "paralelismo" entre las sanciones anunciadas por Estados Unidos y la nueva ronda de medidas de la UE. "Es ahora cuando debemos adoptar este paquete de sanciones, ya que es ahora cuando el presidente de Estados Unidos ha decidido ejercer una presión muy fuerte", ha señalado. En la misma línea, su homólogo de Países Bajos, Caspar Veldkamp, ha reivindicado que Trump se acerque a la visión europea sobre el conflicto en Ucrania. "Me alegro mucho de que haya convergencia entre Europa y Estados Unidos en este asunto. Creo que los 50 días que ha anunciado Trump es bastante tiempo, pero aprecio que realmente vean que Putin está arrastrando los pies y que tenemos que aumentar la presión sobre Rusia", ha subrayado. Mientras, el titular de Exteriores lituano, Kestutis Budrys, ha celebrado el liderazgo mostrado por Estados Unidos para poner más presión sobre Rusia, apuntando que ahora la UE tiene que dar pasos y adoptar su ronda de sanciones contra los sectores de la energía, los bancos y la flota fantasma de Rusia. "Tenemos la oportunidad en nuestras manos, de tomar la iniciativa, así que esto es la prueba de que esas sanciones que se preparan en Estados Unidos y sobre todo con efectos secundarios es algo que Putin escucha", ha indicado el ministro báltico, sobre la nueva fase que se abre en la crisis en Ucrania, con las amenazas de Trump contra el Kremlin si no negocia un alto el fuego. COMPRA DE ARMAS A EEUU PARA ENVIAR A UCRANIA Respecto a la iniciativa lanzada por Trump y confirmada por la OTAN para que Washington mantenga el apoyo militar a Ucrania a través de la venta de equipamiento militar a un grupo de aliados europeos, para que posteriormente lo administren a Kiev, varios ministros han señalado que estudian participar en este plan, caso de Dinamarca o Países Bajos. Según Rasmussen, la iniciativa de Trump "va de la mano" del 'modelo danés' por el cual Copenhague compra directamente a la industria de Defensa ucraniana. "Esto es sólo una versión alternativa de eso. Estamos dispuestos a participar. Por supuesto, no podemos hacerlo solos y necesitamos que otros se asocien. Pero estamos preparados", ha argumentado. Veldkamp, por su parte, ha señalado que Países Bajos estudia "con una inclinación positiva" cómo participar en el plan propuesto por Estados Unidos y la OTAN. "Estudiaremos qué podemos hacer también en relación con el anuncio de Trump y seguiremos a partir de ahí", ha declarado, tras recordar que el país aporta drones, componentes y ha contribuido con aviones de combate F-16 al Ejército ucraniano.