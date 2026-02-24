Ucrania: Los cuatro años que cambiaron a Europa

Pero estos cuatro años, además de trastocar el antiguo orden mundial, han sido fundamentales para el crecimiento político de la Unión Europea, que hoy tiene nueva fuerza y una nueva consciencia.

Muchos líderes y políticos europeos han repetido a lo largo de las décadas que Europa crece principalmente en momentos de crisis, cuando se siente acorralada.

Esta idea ha quedado confirmada de manera contundente por el conflicto ucraniano, que forjó una nueva forma de Unión Europea, iniciando la construcción de una verdadera política exterior común entre los 27, o al menos la mayoría de ellos.

Todavía queda mucho trabajo por hacer, la construcción europea está aún en proceso, y es necesario seguir adelante en el camino hacia una verdadera autonomía estratégica y una identidad de defensa europea que complemente a la OTAN e esté integrada en la Alianza Atlántica.

Pero la Europa que evalúa su situación al inicio del quinto año de esta guerra en el corazón del Viejo Continente es muy diferente y mucho más cohesiva que aquella que quedó atónita y con la sangre helada en las venas al observar, al amanecer del 24 de febrero de 2022, la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso de Vladimir Putin.

Es una guerra que ha tenido, hasta hoy, dos etapas para Europa. La primera vivida con Joe Biden en la Casa Blanca y la segunda con la llegada de Donald Trump al 1600 de Pennsylvania Avenue.

La primera parte fue dura, pero Europa y Estados Unidos tenían visiones comunes y compartían los mismos principios y valores: esos ideales son la base de la construcción europea y la referencia de lo que una vez se llamó Occidente.

Precisamente la necesidad de defender los principios de democracia, libertad, paz y respeto del derecho internacional convenció a Europa para apoyar política y militarmente a Ucrania de Zelensky, creyendo que al ayudar a Kiev a defenderse, la UE defendería sus propios valores.

La llegada de Trump complicó aún más y dramatizó el trabajo de Europa.

El magnate a menudo abrazó la narrativa rusa, tuvo, en ocasiones, una conexión natural con Putin, y frecuentemente acusó, en diversos contextos, a Ucrania y Europa, incluso de los fracasos de las negociaciones de paz.

Los europeos fueron hábiles al continuar con su camino y actualmente la ayuda militar a Kiev depende únicamente de Europa, que compra armas a Estados Unidos para luego entregarlas al ejército ucraniano.

Ha habido y todavía hay muchas divergencias dentro de los 27, y no solo hablamos de la Hungría del premier Viktor Orban y la Eslovaquia de Robert Fico, que muestran simpatía por el Kremlin.

Hay un movimiento transversal europeo que sostiene que debería dejar de enviarse armas a Kiev para "lograr la paz".

Pero —dicen los europeos que quieren seguir ayudando a Kiev— esa no sería la paz, sino, por el contrario, la rendición de Ucrania, y la finalización de las hostilidades no significaría paz, sino simplemente la victoria de Putin.

Sin embargo, a pesar de algunas evidentes divisiones en la política europea y en las opiniones públicas de los 27, al final Europa fue, hasta hoy, capaz de mantener su línea y no abandonó a Kiev, como lo demuestra la presencia, una vez más, de sus líderes en Kiev en el día del cuarto aniversario de la guerra.

Sin darse cuenta, y quizás sin ser plenamente conscientes de ello, Europa creó una nueva dimensión, una imagen de sí misma más fuerte y más segura en el mundo de principios del milenio, donde los viejos equilibrios geopolíticos fueron ferozmente arrasados. El camino aún es largo, pero seguramente es el camino correcto. (ANSA).