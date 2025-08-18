Ucrania: Los líderes de la UE se reúnen mañana para tratar la cita de Washington con Trump y Zelenski

BRUSELAS, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los líderes de la Unión Europea se reunirán mañana por videoconferencia para tratar el resultado de las reuniones en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que media docena de líderes europeos acompañan al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en una cita clave para el devenir de la guerra en Ucrania.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha confirmado la convocatoria por videoconferencia entre los líderes de los 27 para las 13.00 horas. Sobre la mesa, abordar los encuentros que tienen lugar este lunes en Washington entre Zelenski y Trump, en la que varios dirigentes europeos flanquean al mandatario ucraniano para tratar de conseguir una paz aceptable para Kiev.

"Junto con Estados Unidos, la Unión Europea seguirá trabajando en pro de una paz duradera que proteja los intereses vitales de seguridad de Ucrania y Europa", ha afirmado el ex primer ministro luso, en medio de los contactos con la Administración estadounidense para que no asuma las demandas rusas y se logre una paz que respete los parámetros ucranianos.

Hasta la capital estadounidense se han desplazado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia, más el secretario general de la OTAN.

Antes de viajar a Washington, el presidente ucraniano y los líderes europeos han insistido en que Kiev no debe entregar voluntariamente territorios a Rusia como parte de un hipotético acuerdo de paz, subrayando que Zelenski debe estar implicado en futuras negociaciones con Moscú, después de que Trump mantuviera una primera conversación directa con Vladimir Putin en una cumbre en Alaska.

Por su lado, Trump ha avisado de que la devolución de la península de Crimea --anexionada por Rusia en 2014-- y la incorporación de Ucrania a la OTAN están fuera de la mesa de negociaciones, poniendo más presión sobre Zelenski para que acepte el fin de la guerra, mientras que los países europeos tratan de influir en la Casa Blanca para evitar concesiones a Rusia.