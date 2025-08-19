Ucrania: Los obstáculos tras Alaska y Washington

TREGUA SÍ, TREGUA NO. Zelenski, con el apoyo de los europeos, quiere un alto el fuego inmediato. Emmanuel Macron y Friedrich Merz lo dejaron claro durante la cumbre en la Casa Blanca, argumentando que silenciar las armas debería ser el primer paso antes de iniciar las negociaciones reales. Donald Trump, haciéndose eco de la postura del Kremlin, tiene una opinión diferente. Afirmó que las negociaciones pueden continuar incluso mientras se intensifican los combates en Ucrania. "Las negociaciones pueden llevarse a cabo incluso bajo bombas", declaró el expresidente ruso Dmitri Medvédev hace días.

LOS TERRITORIOS EN DISPUTA. Las posiciones de Moscú y Kiev permanecen congeladas. Putin (además del reconocimiento definitivo de Crimea a Rusia) quiere todo el Donbás, con la retirada de las tropas ucranianas de las regiones sudorientales de Donetsk y Lugansk, parcialmente ocupadas por Rusia. También quiere congelar la situación en el frente en las otras dos provincias ucranianas parcialmente ocupadas: las meridionales de Jersón y Zaporiyia. Zelenski se mantiene firme: "Ningún regalo al invasor". Y mostrando a Trump un mapa de las zonas en disputa, explicó la incapacidad de Kiev para ceder el Donbás, donde se encuentra la última línea de defensa de Ucrania. De dejarse en manos de Moscú, podría allanar el camino para futuras invasiones rusas.

GARANTÍAS PARA KIEV. Muchas opciones. Desde un Artículo 5 al estilo de la OTAN (pero fuera de ella), hasta un escudo antiaéreo, pasando por un fortalecimiento del arsenal y el ejército de Ucrania. Todas estas soluciones, de una forma u otra, se enfrentan a la oposición o son vistas con gran recelo por el Kremlin y que, en parte, también dividen a los occidentales.

PRESENCIA SOBRE EL TERRENO. Para proteger a Kiev, algunas capitales europeas —París, Londres y Berlín, sobre todo— desean enviar tropas a Ucrania, en forma de fuerzas de interposición.

Putin tiene un veto absoluto sobre las tropas de los países de la OTAN. Trump ha asegurado que nunca enviará soldados estadounidenses. La presencia militar podría consistir en una gran fuerza de mantenimiento de la paz (para complementar al ejército ucraniano), una fuerza de "trampa" (mucho más pequeña, pero que podría tener un efecto disuasorio) o una fuerza de observación de 100 soldados que simplemente vigilen posibles ataques. (ANSA).