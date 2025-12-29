Ucrania: Los próximos pasos en las negociaciones

Sin embargo, está claro que, con las conversaciones "en la fase final", el objetivo del magnate es asegurar un resultado lo antes posible, "si todo va bien, en un par de semanas".

Para ello, los próximos días estarán repletos de intensas negociaciones en Kiev, Washington y París, mientras que se espera una nueva llamada telefónica entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, "muy pronto".

En una reunión con periodistas al día siguiente de la cumbre de Mar-a-Lago, en Florida, Estados Unidos, Zelenski aclaró los próximos pasos de la hoja de ruta para poner fin a la guerra: * Encuentro de los consejeros en Ucrania: "En primer lugar, queremos celebrar una reunión a nivel de asesores de seguridad nacional en los próximos días", anunció Zelenski, explicando que el negociador jefe, Rustem Umerov, ya se puso en contacto con funcionarios estadounidenses y europeos. "Y creo que esta reunión se celebrará en Ucrania", agregó.

* Cumbre con líderes europeos en París: Una vez preparados todos los documentos a nivel consultivo, "se celebrará una reunión de líderes europeos con Ucrania, en un formato ampliado, que también incluye a la Coalición de la Voluntad", explicó el líder ucraniano, confirmando lo que ya había anunciado su par francés, Emmanuel Macron, con quien había hablado por teléfono.

"Estamos avanzando en las garantías de seguridad, que serán esenciales para construir una paz justa y duradera. A principios de enero, reuniremos a los países de la Coalición de la Voluntad en París para definir las contribuciones concretas de cada país", explicó el presidente del Palacio del Elíseo. La reunión en París será útil para finalizar los documentos de paz.

* Zelenski y sus aliados vuelan a Washington: El mandatario ucraniano y sus aliados europeos volarán posteriormente a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump.

"Todos estamos firmemente comprometidos a garantizar que estas reuniones se celebren en enero", reiteró el presidente ucraniano, quien, de pie junto a Trump desde Florida, aseguró que Kiev "está lista para la paz".

* Negociaciones con Moscú y el llamado telefónico entre Trump y Putin: Si bien la hoja de ruta occidental parece estar bien definida, el rumbo que tomarán las negociaciones con Moscú en los próximos días es menos claro. Tras la llamada telefónica con Putin, que precedió a la cumbre con Zelenski en Mar-a-Lago, el magnate anunció que volverían a contactar con el presidente ruso.

Mientras tanto, Moscú desmintió los rumores sobre una posible llamada telefónica entre Putin y Zelenski filtrados por medios estadounidenses: "Actualmente no se está considerando", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Por su parte, Zelenski declaró que "si todo avanza paso a paso, habrá una reunión, de una forma u otra, con los rusos. Y estamos listos para los formatos pertinentes, que ya hemos discutido". (ANSA).