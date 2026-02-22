Ucrania: los rusos adictos a la guerra, pero su economía cada vez más en crisis

Por supuesto, el aumento de precios afecta a los consumidores y la alta tasa de descuento penaliza a las empresas que desearían invertir. Pero, según las encuestas más confiables, el apoyo a las tropas en el frente permanece fuerte y la confianza en las negociaciones es escasa, al punto que la mayoría está convencida de que las hostilidades no terminarán ni siquiera este año

Según el respetado centro estadístico Levada, catalogado por las autoridades como "agente extranjero", entre los rusos se ha creado una cierta habituación al conflicto. No más del 45% de la población, según esta fuente, lo sigue con atención

Pero eso no impide que el 76% de la muestra declare apoyar las acciones de las tropas en Ucrania. Es cierto que el 61% considera necesario llegar a una solución negociada del conflicto

Sin embargo, hay una desconfianza generalizada hacia las actuales negociaciones: solo un tercio piensa que las hostilidades cesarán dentro de un año

Aun así, solo uno de cada cinco cree que Moscú debería hacer más concesiones a Kiev y a Occidente. Y una significativa proporción del 59% considera que, si la guerra se prolonga aún más, Rusia debería intensificar el nivel de confrontación utilizando también "nuevos tipos de armas"

Por supuesto, en un sistema controlado como el ruso, es razonable dudar de la sinceridad, al menos de una parte de las respuestas

Pero algunos elementos, como el pesimismo sobre las negociaciones y la demanda de métodos más contundentes para cerrar el asunto, también surgen en las conversaciones cotidianas con muchos rusos. Y encuentran su máxima expresión en los elementos más nacionalistas del espectro político, incluidos aquellos que están pagando con prisión sus acusaciones al Kremlin de ser demasiado indulgentes con Kiev

Es el caso de Igor Girkin, exoficial de los servicios secretos de Moscú que tuvo un papel destacado en la invasión de Crimea y en los combates contra los ucranianos en Donbás desde 2014, y que luego fue condenado por "extremismo"

"Tarde o temprano", escribe en su canal de Telegram Girkin, apodado Strelkov ('el fusilero'), "el Kremlin deberá elegir entre 'la rendición' y 'el intento de obtener una victoria completa'"

Sin embargo, Rusia debe enfrentar una economía en dificultades, tras los éxitos de 2023 y 2024 que vieron el PIB crecer a ritmos anuales superiores al 4%, impulsado en buena parte por las inversiones en la industria de defensa

En 2025, la economía sufrió una brusca desaceleración, deteniéndose en el 1% debido principalmente a la disminución de los ingresos por gas y petróleo, con la contracción de los precios mundiales del crudo. Pero también por el enfriamiento impuesto a la economía por el Banco Central con la adopción de altas tasas de descuento (hoy en el 15,5%) para intentar frenar la carrera de los precios

La gobernadora, Elvira Nabiullina, estima que en enero la inflación oficial alcanzó el 6,3% anual, impulsada también por factores coyunturales, como el aumento del IVA del 20% al 22%, decidido para intentar reabastecer las arcas del Estado y hacer frente a los costos del conflicto. Entre estos, los altísimos salarios a las centenas de miles de soldados que están bajo contrato (422.000 solo en 2025), a quienes se les confían las operaciones bélicas

Varios países de la UE no esconden su intención de contar con un colapso económico de Rusia, que confirmaría esa "derrota estratégica" tantas veces invocada. Pero el embajador de uno de los países europeos más importantes, que no desea ser identificado, expresa un juicio diferente: "La economía rusa", dice, "está en una situación difícil, pero no desastrosa. Moscú puede seguir financiando esta guerra al menos por otro año"

