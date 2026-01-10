Ucrania: los sótanos secretos de drones, "el nuevo arte de la guerra"

"Aquí desarrollamos y probamos drones de fibra óptica: recibimos información, construimos adaptaciones, ensamblamos las piezas y luego las enviamos al frente en el Donbás", explica Alex, un soldado de 37 años de la oficina de inteligencia de la unidad Taifun.

Un equipo de seis soldados, con la cabeza descubierta, prueba los motores, mide el equilibrio de peso de las baterías, inserta mini-cámaras y diseña y adapta nuevas piezas que se utilizarán para acoplar armas y cualquier otro objeto que los drones mecanizados puedan transportar o lanzar.

"Hay cientos de unidades de prueba de drones en todo el país, y allí trabajan unos mil soldados, en su mayoría ingenieros. Pero siempre buscamos gente: más que habilidades tradicionales nos interesan los jóvenes curiosos. Nosotros nos encargamos del resto; nos lleva menos de sesenta días prepararlos. Pero todo cambia en cuestión de semanas, así que necesitamos actualizar continuamente nuestras tecnologías para combatir los sistemas que el enemigo está desarrollando", sostiene Alex.

La nueva, pequeña y letal arma, capaz de destruir millones de dólares en activos militares, son los drones de fibra óptica, que cuestan entre US$300 y US$1000: "No se pueden interceptar por radio, por lo que su señal no puede ser interferida por interferencias: el piloto los controla directamente", especifica el soldado ucraniano.

Por eso, al acercarse a las trincheras y a todas las zonas militares ucranianas, entre la hierba y los troncos de los árboles del bosque, se extiende una densa red de cables finísimos, casi invisibles: la fibra óptica conecta los visores, las pantallas, los controladores y los joysticks de los pilotos con los cuadricópteros: una conexión directa que el enemigo no puede interferir sin destruir esas líneas invisibles, que les permiten alcanzar hasta sesenta kilómetros.

Una tecnología en auge que se utiliza cada vez más en ambos bandos: "Las configuraciones son diferentes, pero Moscú y nosotros tenemos los mismos componentes chinos".

Incluso en este conflicto, que comenzó hace cuatro años con armas clásicas de la Segunda Guerra Mundial, la carrera ahora se centra en el desarrollo constante y en una carrera por adquirirlas. "A petición de los soldados, recibimos una especie de lista de la compra y luego hacemos los pedidos, pero Pekín no puede enviarnos las piezas directamente, así que las envía a Europa, donde recogemos las piezas. Rusia hace lo mismo con otros países, siempre comprando a China.

"Todo esto es importante para defendernos de la artillería y los avances sin perder soldados", concluye Alex mientras el ruido de fondo en el sótano se desvanece y la impresora 3D ha terminado su última producción de plástico: otra hélice de granada, lista para caer del cielo sobre las líneas enemigas en la maraña de cables de Donetsk. (ANSA).