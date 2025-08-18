Ucrania: Lula a Putin: apoyo los esfuerzos por la paz

(v. Mosca, Putin ha parlato... delle 16.21) (ANSA) - BRASILIA, 18 AGO - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió una llamada telefónica del presidente ruso, Vladimir Putin. Durante la conversación, que duró aproximadamente 30 minutos, el líder del Kremlin compartió información sobre su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Alaska el 15 de agosto, la cual consideró positiva, según un comunicado de Planalto.

Tras abordar los diversos temas tratados con el presidente Trump, Putin reconoció el compromiso de Brasil con el Grupo de Amigos de la Paz, una iniciativa conjunta con China.

El presidente Lula reiteró el apoyo de Brasil a todos los esfuerzos que conduzcan a una solución pacífica del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Por otra parte, el Kremlin afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, "discutió los principales resultados de la cumbre ruso-estadounidense en Alaska" en una conversación telefónica con el primer ministro indio, Narendra Modi.

Según la agencia de noticias Interfax, "los líderes discutieron las perspectivas de una solución a largo plazo" para la guerra en Ucrania y acordaron continuar el diálogo sobre este tema, así como sobre otros asuntos internacionales urgentes".

Rusia, India y Brasil integran el bloque BRICS, junto a China y Sudáfrica. (ANSA).