Ucrania: Macron, "generadores a ucranianos para ayudar a pasar el invierno"

"La postura de Francia —continuó Macron— es clara: apoyaremos a Ucrania mientras sea necesario, para que pueda defenderse y contrarrestar la guerra de agresión llevada a cabo por Rusia".

"Ucrania también puede contar con Francia dentro de la Coalición de los Voluntarios. Seguimos trabajando para crear las condiciones para una paz justa y duradera que garantice la seguridad de Ucrania y Europa", continuó el mandatario francés en el mensaje publicado en X.

Durante la conversación telefónica con Zelensky, Macron enfatizó: hicimos balance de las negociaciones iniciadas la semana pasada en Abu Dabi. Acordamos que los europeos deben participar plenamente en los debates que les conciernen.

Asimismo, Francia mantiene su determinación de aumentar la presión sobre Rusia hasta que se llegue a la paz. Estamos ocupados en nuevas sanciones a nivel europeo y continuaremos nuestros esfuerzos para desmantelar la flota en la sombra", concluyó el líder del Elíseo. (ANSA).