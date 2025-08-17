Ucrania: Macron, “Putin no quiere paz, sino rendición de Kiev”

Estas declaraciones se produjeron tras la reunión de la Coalición de Voluntariosos, donde Macron también expresó su confianza en que el mandatario estadounidense, Donald Trump, "sí busca una solución pacífica".

En cuanto al apoyo europeo a Ucrania, Macron anunció que se solicitará a Estados Unidos su disposición para unirse a los esfuerzos de seguridad presentados por la Coalición, que incluyen "asistencia logística y presencia en áreas no conflictivas, es decir, no en primera línea, no en territorios disputados".

Según el jefe del Eliseo, mañana lunes "preguntaremos a Estados Unidos en qué medida está dispuesto a unirse, dado que hemos puesto sobre la mesa garantías de seguridad".

El presidente francés subrayó que la falta de firmeza ante Rusia podría preparar el terreno para futuros conflictos en Ucrania.

"Hoy, Europa ya no es una tierra de paz, no por nuestra culpa, sino porque enfrentamos a una potencia militar que busca debilitar nuestra posición", afirmó, instando a los europeos a reinvertir en seguridad y reconsiderar sus prioridades en el contexto actual.

"Cuando hay grandes potencias en una carrera militar, nada las detendrá", advirtió Macron, enfatizando la necesidad de que Europa sea percibida como fuerte y temida para garantizar su independencia.

Macron reafirmó su deseo de una paz duradera y robusta, destacando la importancia de unir a Ucrania, Europa y Estados Unidos en este esfuerzo. Reiteró que no se pueden llevar a cabo discusiones sobre el territorio de Ucrania sin la participación de sus líderes.

Respecto a las garantías de seguridad, el presidente francés recordó que el artículo 5 de la OTAN ya existía en el "Acuerdo de Budapest de 1994", donde Rusia se comprometió a no atacar a Ucrania. Sin embargo, enfatizó que un "ejército ucraniano fuerte" es la primera garantía de seguridad necesaria para una paz duradera. (ANSA).