KIEV, Ucrania (AP) — Ucrania envió oleadas de drones al oeste de Rusia, en lo que fueron más de cuatro horas de ataques nocturnos que alcanzaron activos militares, informaron el miércoles funcionarios y medios de comunicación rusos.

Los drones impactaron en un aeropuerto cerca de la frontera rusa con Estonia y Letonia, donde causaron un enorme incendio y daños en cuatro aviones militares de transporte II-76, dijeron funcionarios de emergencias, de acuerdo con la agencia noticiosa estatal rusa Tass.

Al menos seis regiones fueron atacadas por el que parece el más extenso ataque en suelo ruso desde que comenzó la guerra hace 18 meses, aunque no se reportaron heridos. El Kremlin ha acusado repetidamente a Ucrania de incursiones transfronterizas en la región rusa de Bélgorod y de lanzar drones hacia Moscú.

No hubo comentarios hasta el momento por parte de funcionarios ucranianos, que no suelen reivindicar ataques dentro de Rusia. Las fuerzas del Kremlin, por su parte, atacaron Kiev con drones y misiles durante la noche, en lo que las autoridades ucranianas señalaron que había sido un “ataque masivo y combinado” en el que murieron dos personas.

Los ataques aéreos en suelo ruso se han incrementado en los últimos meses, coincidiendo con la contraofensiva de Ucrania. Kiev ataca cada vez con mayor frecuencia activos militares rusos lejos de las líneas del frente en el este y en el sur de Ucrania.

Ucrania también ha afirmado haber utilizado drones navales contra embarcaciones rusas en el Mar Negro. Medios de comunicación ucranianos dijeron que saboteadores de Kiev utilizaron drones la semana pasada para atacar aviones bombarderos estacionados en bases aéreas muy dentro de Rusia.

El aeropuerto de la región de Pskov, ubicado a unos 700 kilómetros (400 millas) al norte de la frontera ucraniana y a unos 700 kilómetros (400 millas) al oeste de Moscú, sufrió la mayor parte de los daños en los ataques de la noche.

El humo de un gran incendio se extendió sobre la ciudad de Pskov, la capital homónima de la región, según publicaciones en las redes sociales, que incluían videos de fuertes explosiones y destellos, junto con los ruidos procedentes de los sistemas de defensa antiaérea en el cielo nocturno.

Por su parte, el gobernador de Pskov, Mijaíl Vedernikov, ordenó la cancelación de todos los vuelos con llegada y salida en el aeropuerto para evaluar los daños, que más tarde informó que no eran graves, y añadió que las operaciones normales se reanudarían el jueves.

Otras regiones afectadas fueron Oriol, a 400 kilómetros (240 millas) al sur de Moscú, así como Riazán y Kaluga, ambas a 200 kilómetros (120 millas) al sur de la capital. También fue alcanzada Bryansk, fronteriza con Ucrania, según el Ministerio de Defensa ruso.

Los tres principales aeropuertos de Moscú: Sheremetyevo, Vnukovo y Domodedovo, suspendieron temporalmente los vuelos entrantes y salientes.

The Associated Press no pudo confirmar si los drones fueron lanzados desde Ucrania o desde dentro de Rusia.

Mykhailo Fedorov, ministro ucraniano de Transformación Digital, dijo que su país dispone de drones con un alcance de hasta 500 kilómetros (300 millas), aunque no asumió la responsabilidad de ningún ataque en Rusia o Crimea, la península que Rusia se anexó ilegalmente de Ucrania en 2014.

“Si nos fijamos bien en las últimas noticias, en general, todos los días hay noticias sobre drones de largo alcance que impactaron diversos objetivos tanto en la Crimea ocupada como en el territorio de Rusia”, dijo recientemente Fedorov a la AP. “Así que en este sentido, digamos, que más o menos ha aparecido una producción en masa de estos drones”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las fuerzas militares rusas sin duda analizarían “cómo se perpetró esto con el fin de tomar las medidas adecuadas para prevenir estas situaciones en el futuro".

Los ataques contra objetivos rusos distantes podrían reflejar una táctica ucraniana para poner presión sobre los recursos militares del Kremlin mientras Moscú trata de reforzar sus defensas aéreas, comentó Douglas Barrie, investigador sénior de aerospacio militar en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

“Poner sistemas de defensa aérea allí significa que no puedes ponerlos en otro sitio”, dijo a la AP. “Esto saca partido a la capacidad rusa”.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, dijo que Ucrania se apoyaba en la ayuda extranjera porque los drones “simplemente no serían capaces de volar a tal distancia sin información cuidadosamente investigada de los satélites occidentales".

La televisión estatal rusa ignoró en gran medida los ataques, salvo una breve mención al incendio de Pskov. Pero el popular programa de entrevistas políticas “60 Minutos” de Russia 1 abrió con los ataques. Mostró videos del incendio de Pskov y de las explosiones en Bryansk que habían inundado las redes sociales.

Rusia, en tanto, utilizó drones y misiles en su ataque más grande contra Kiev en meses, informaron autoridades ucranianas.

Dos guardias de seguridad, de 26 y 36 años de edad, murieron y otra persona resultó herida por la caída de escombros, dijo Serhiy Popko, director de la administración militar de Kiev, en Telegram.

Rusia lanzó drones explosivos Shahed de fabricación iraní contra la capital ucraniana desde varias direcciones, seguidos de misiles lanzados desde el aire, dijo Popko. No estaba claro cuántos fueron disparados, pero Popko señaló que había sido el mayor ataque contra la capital desde la primavera.

Iryna Oblat, residente de Kiev, apuntó a los escombros en la calle y a las ventanas rotas de los edificios circundantes.

“Mira dónde impactó, mira lo que le pasó a la casa”, dijo. “Los garajes están en llamas. No sabemos cuántos vehículos y garajes han quedado destruidos porque los bomberos y la policía no nos dejan entrar".

También el miércoles, funcionarios rusos instalados en Crimea informaron que habían repelido un ataque con drones dirigido contra el puerto de Sebastopol. Los anteriores ataques con drones han alcanzado depósitos de combustible y aeródromos en Crimea o en zonas de Ucrania controladas por Rusia.

Más tarde, el gobernante de Crimea designado por el Kremlin afirmó que un misil crucero ucraniano fue derribado en la parte oriental de la península, y que los escombros causaron daños en una línea eléctrica. Funcionarios regionales de la provincia rusa de Bryansk también declararon que nueve drones fueron derribados en su territorio el miércoles.

En Ucrania, se reportaron explosiones en la ciudad sureña de Odesa y en la región de Cherkasy.

Las defensas aéreas ucranianas destruyeron 28 misiles crucero y 15 de los 16 drones que tenían como objetivo Kiev y varias regiones del país durante la noche, informó la fuerza aérea en su actualización diaria de Telegram.

La Casa Blanca, mientras tanto, dijo que tiene nueva información de inteligencia que muestra que el presidente ruso Vladímir Putin y el gobernante de Corea del Norte, Kim Jong Un, han intercambiado cartas, y que Moscú está recurriendo a Pyongyang para obtener municiones para la guerra.

Litvinova reportó desde Tallin, Estonia. Emma Burrows, en Londres, y Aamer Madhani, en Washington, contribuyeron a este despacho.