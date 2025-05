Ucrania mantiene en vilo a Rusia por conversaciones y senador de EEUU advierte a Moscú de sanciones

Por Christian Lowe, Dmitry Antonov y Anastasiia Malenko

KIEV/MOSCÚ, 30 mayo (Reuters) - Ucrania resistió el viernes la presión de Estados Unidos y Rusia para comprometerse a asistir a otra ronda de conversaciones de paz el 2 de junio, diciendo que primero necesitaba ver las propuestas rusas, mientras que un importante senador estadounidense advirtió a Moscú que sería "duramente golpeado" por las nuevas sanciones de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a Moscú y Kiev a trabajar juntos en un acuerdo para poner fin a su guerra de tres años, y Rusia ha propuesto una nueva ronda de conversaciones cara a cara con funcionarios ucranianos la próxima semana en Estambul.

Kiev ha dicho que está comprometida con la búsqueda de la paz, pero que estaba esperando un memorando de la parte rusa en el que se expusieran sus propuestas.

"Para que una reunión tenga sentido, su orden del día debe ser claro y las negociaciones deben prepararse adecuadamente", escribió en X el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras recibir al ministro de Asuntos Exteriores de Turquía para mantener conversaciones en Kiev.

"Desgraciadamente, Rusia está haciendo todo lo posible para garantizar que la próxima posible reunión no dé ningún resultado", afirmó, citando la falta de un documento de Rusia.

Algunos republicanos en el Congreso de Estados Unidos y asesores de la Casa Blanca han instado a Trump a que finalmente adopte nuevas sanciones contra Rusia para presionar a Moscú.

El influyente senador republicano Lindsey Graham dijo en una visita a Kiev el viernes que se espera que el Senado estadounidense, liderado por los republicanos, avance con un proyecto de ley sobre sanciones contra Rusia la próxima semana.

Graham, que se reunió con Zelenski en Kiev, dijo en una rueda de prensa que había hablado con Trump antes de su viaje y que el presidente estadounidense espera ahora acciones concretas por parte de Moscú.

Graham acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de intentar alargar el proceso de paz y dijo que duda que la reunión de Estambul llegue a ser algo más que una "farsa rusa".

"El juego al que ha estado jugando Putin está a punto de cambiar. Él va a ser golpeado, y golpeado duro por Estados Unidos, cuando se trata de sanciones", dijo Graham.

Trump dijo a los periodistas el viernes que tanto Putin como Zelenski eran testarudos y que se había visto sorprendido y decepcionado por los bombardeos rusos en Ucrania mientras intentaba acordar un alto el fuego. Trump no mencionó las sanciones. La guerra, la mayor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, comenzó cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Las expectativas para las conversaciones son modestas porque las posiciones defendidas hasta ahora por ambas partes están muy alejadas y aún no se ha empezado a trabajar en serio para reducir las diferencias. No obstante, tanto Kiev como Moscú quieren demostrar a Trump que están de acuerdo con sus esfuerzos por poner fin al conflicto. Kiev quiere más ayuda militar estadounidense, mientras que Moscú espera que Trump suavice las sanciones económicas vigentes contra Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que la delegación rusa viajaría a Estambul y estaría lista para las conversaciones con Ucrania el lunes por la mañana. "Todo el mundo está centrado en las negociaciones directas Rusia-Ucrania. Se está elaborando una lista de condiciones para una tregua temporal", declaró Peskov. Zelenski aseguró el viernes que había dicho a su homólogo turco, Tayyip Erdogan, que era necesario un alto el fuego para avanzar hacia una solución de la guerra con Rusia. También dijo que ambos discutieron la posibilidad de organizar una reunión a cuatro bandas con los líderes de Ucrania, Rusia, Turquía y Estados Unidos.