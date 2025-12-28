Ucrania: Mar-a-Lago, el resort capital mundial de la diplomacia

El prestigioso resort, también conocido como la Casa Blanca de invierno, ha sido el corazón palpitante de la administración Trump desde su nacimiento: es allí, de hecho, donde se decidieron políticas y ministros. Y es allí donde, durante el primer y el segundo mandato del presidente, se sucedieron líderes de todo el mundo: desde el ex primer ministro japonés Shinzo Abe hasta el presidente chino Xi Jinping, pasando por Volodymyr Zelensky y Benjamin Netanyahu en estos días.

Trump adquirió la prestigiosa propiedad en 1985 y la transformó en un club privado con una cuota de admisión de US$1.000.000 y gastos anuales de unos US$20.000 para sus 500 miembros.

Entre las residencias que tiene Trump, Mar-a-Lago es probablemente su favorita, la que mejor refleja su gusto estético: el mármol y el oro dominan los opulentos interiores, donde el magnate entretiene a los invitados y gestiona los Estados Unidos, y en los que parece inspirarse para el futuro salón de baile de la Casa Blanca.

Fue construida en la década de 1920 por Marjorie Merriweather Post, la heredera de General Foods Corporation, con la intención de convertirla en su residencia de verano.

La estructura del edificio incluye paredes hechas con piedra Dorian procedente de Génova, mármol blanco y negro de Cuba y 36.000 azulejos españoles, algunos de los cuales datan del siglo XV.

A su muerte en 1971, Post legó Mar-a-Lago al gobierno federal con la esperanza de que se convirtiera en una residencia presidencial de verano. Durante años su sueño permaneció sin realizarse, tanto que el gobierno en 1981 la devolvió a la Fundación Post.

Pocos años después, Trump la compró, junto con el mobiliario, por el irrisorio precio de US$10.000.000, mucho menos que su coste original. Desde entonces, Mar-a-Lago se convirtió no solo en un club exclusivo sino también en una segunda Casa Blanca, realizando así, al menos en parte, los sueños de su creadora. (ANSA).