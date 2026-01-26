Ucrania: Mark Rutte, sin las armas estadounidenses, no podemos sostener a Kiev

"Sin este flujo de armas desde Estados Unidos, no podemos mantener a Ucrania en la lucha. Literalmente", añadió tajante.

Para apoyar a Ucrania, la Unión Europea "debe garantizar la máxima flexibilidad en el uso de los recursos y no imponer condiciones que puedan ralentizar la ayuda militar". Rutte fue claro ante los parlamentarios: "Quiero instarles encarecidamente a garantizar la flexibilidad en el uso de estos fondos y a no ser excesivamente restrictivos con las restricciones de la UE a Estados Unidos", declaró, refiriéndose explícitamente a los 90 mil millones de dólares en ayuda acordada por los 27 Estados miembros para el apoyo financiero a Kiev.

Anteriormente, Rutte había recordado que Ucrania ha estimado unas necesidades militares superiores a los 60 000 millones de dólares para 2026 y que el flujo continuo de equipo estadounidense, financiado por los aliados, es esencial para que Kiev pueda seguir combatiendo y protegiendo a la población civil. "Sin este flujo de armamento de Estados Unidos, no podemos mantener a Ucrania en condiciones de combate.

Literalmente", afirmó.

Las diferencias políticas no debilitan la unidad de Europa y la Alianza Atlántica, sino que representan una de sus principales fortalezas, sostuvo Rutte. "Nuestra fortaleza reside en tener diferencias políticas", afirmó, rechazando la idea de que el pluralismo pudiera socavar la cohesión. "El hecho de que tengamos estas diferencias políticas significa que somos democracias, con prensa libre, con manifestaciones callejeras si es necesario, con diferentes partidos formando gobiernos", sentenció.

"La fortaleza de esta organización, de la OTAN y también de la UE, reside en que nos basamos en este principio de democracia. Con el debido respeto, discrepo con quienes argumentan lo contrario, y creo que la unidad es la que hace más fuerte", argumentó.

"Solo Ucrania podrá decidir sobre sus territorios", advirtió luego y recalcó que un acuerdo sobre garantías de seguridad para Ucrania está "cerca", pero enfatizó que la posibilidad de que Kiev se una a la Alianza "no está sobre la mesa".

"Donald Trump es muy importante para la OTAN. ¨Creen que países como España, Italia o Canadá habrían gastado más en la OTAN sin Trump? ¨Creen que Italia habría gastado diez mil millones más? Rotundamente no", declaró el secretario general de la Alianza.

La seguridad del Ártico se divide en dos vertientes: "Una es que la OTAN asuma colectivamente una mayor responsabilidad en la defensa del Ártico" para "impedir que Rusia y China obtengan un mayor acceso a la región ártica, incluyendo acceso militar y económico", desgranó.

Por otra parte, están "las conversaciones trilaterales entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos", iniciadas en Washington. "No participaré en esta línea de trabajo", aclaró Rutte, reiterando que "no tengo mandato para negociar en nombre de Dinamarca". (ANSA).