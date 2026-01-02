Ucrania: masivo ataque ruso con drones sobre Zaporiyia

"Durante las fiestas de Año Nuevo, Rusia no dejó de atacar Zaporiyia y sus alrededores. Anoche se produjo uno de los ataques con drones más masivos", declaró Fedorov.

El funcionario señaló que las fuerzas de defensa aérea ucranianas destruyeron una parte significativa de los objetivos rusos al acercarse a la ciudad. Esto evitó que se produjeran víctimas entre los residentes. Al mismo tiempo, se lanzaron nueve ataques con drones rusos en Zaporiyia, impactando edificios residenciales, instalaciones comerciales e infraestructura.

Esta mañana se reportaron decenas de daños a viviendas y negocios.

"Rusia intentó atacar la infraestructura energética de nuevo anoche, pero a partir de esta mañana, todos los residentes de la región han tenido electricidad", añadió el jefe de la administración militar regional.

En las últimas 24 horas, los rusos han lanzado 737 ataques contra 27 asentamientos en la región de Zaporiyia, dijo Fedorov.

Dos personas resultaron heridas en ataques enemigos en los distritos de Zaporiyia y Polohiv de la región.

Se informó que cincuenta y cuatro personas sufrieron daños en sus viviendas, vehículos e infraestructura.

Las tropas rusas también atacaron la región de Dnipropetrovsk con drones, hiriendo a dos personas, anunció en Telegram el jefe interino del Departamento de Policía de la región, Vladyslav Haivanenko.

"El enemigo atacó el distrito de Synelnyky con drones.

Atacaron las comunidades de Slovianska, Bogynivska y Vasylkivska", escribió Haivanenko.

Dos personas resultaron heridas. Un garaje, una cocina de verano y una ampliación de una casa se incendiaron. Un instituto, un gimnasio y una vivienda particular también resultaron dañados. (ANSA).