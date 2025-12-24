Ucrania: Medios, 007 ucranianos detrás de explosión en Moscú

Lo informó la prensa internacional citando a un funcionario de la agencia de inteligencia militar de Kiev, conocida como GUR, que afirmó que el ataque se llevó a cabo como parte de una operación de la agencia. Otro funcionario del GUR explicó que los policías habían participado en la guerra, sin proporcionar más detalles.

Las autoridades rusas no emitieron comunicado acerca de los responsables del ataque. Desde que Moscú lanzó su invasión de Ucrania en 2022, las autoridades rusas acusaron a Kiev de varios asesinatos de oficiales militares y figuras públicas en Rusia.

Ucrania se atribuyó la responsabilidad de algunos de estos homicidios.

Hoy, dos agentes de la policía de tráfico rusa se acercaban a un individuo sospechoso cuando explotó una bomba, informó la portavoz del Comité ruso de Investigación, Svetlana Petrenko, en un comunicado.

Los agentes y otra persona que se encontraba cerca fallecieron a causa de las heridas. (ANSA).