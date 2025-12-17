Ucrania: Medios, "presión rusa sobre Bélgica para oponerse a activos"

Entre los afectados se encuentran altos directivos de Euroclear, el fondo donde se depositan muchos de estos activos.

Los funcionarios de seguridad mencionados por el diario británico creen que la campaña es responsabilidad de la agencia de inteligencia militar rusa (GRU), aunque existe debate sobre el nivel de amenaza. "Sin duda, utilizaron tácticas de intimidación", declaró un funcionario europeo.

Rusia advirtió públicamente que utilizar los activos equivaldría a un "robo", y su Banco Central ha manifestado su intención de exigir una compensación de US$230.000 millones a Euroclear.

Sin embargo, la campaña, descubierta por The Guardian, se centró en unas pocas personas clave. En particular, se profirieron amenazas contra Valérie Urbain, directora ejecutiva de Euroclear, y otros altos ejecutivos del grupo de servicios financieros.

Euroclear declinó hacer comentarios: "Cualquier amenaza potencial se trata con la máxima prioridad y se investiga a fondo, a menudo con el apoyo de las autoridades cuando corresponde".

Una investigación realizada a principios de este mes por el sitio web de noticias EUobserver hizo referencia a amenazas contra Urbain en 2024 y 2025, y a su solicitud de protección a la policía belga. Esta solicitud fue denegada, por lo que ella y otros ejecutivos de la compañía contrataron primero a una empresa de seguridad belga y luego a una francesa para que les proporcionara guardaespaldas. (ANSA).