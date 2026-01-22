Ucrania: medios, "trilateral Ucrania-Rusia-EEUU para tregua energética"

El formato que Rusia dice que propondrá Putin es similar a las conversaciones celebradas en Abu Dabi en noviembre pasado, donde los negociadores ucranianos y rusos se reunieron por separado con funcionarios estadounidenses pero no se comunicaron directamente entre sí.

Estados Unidos y Ucrania debatieron una propuesta a Rusia para un alto el fuego limitado, según el cual Moscú cesaría los ataques a la infraestructura energética a cambio de que Kiev cese los embates a las refinerías de petróleo rusas y a los petroleros de la "flota en la sombra".

Las negociaciones con Rusia sobre esta propuesta no se encuentran en una etapa avanzada, dijo una de las fuentes del Financial Times, agregando que es poco probable que Putin acepte, ya que ve la presión sobre la infraestructura energética de Ucrania como una importante palanca de influencia.

Un alto funcionario ucraniano expresó al periódico que Ucrania también duda sobre una tregua energética porque su programa de drones de largo alcance apuntó con éxito a instalaciones rusas de petróleo y gas y a petroleros de la "flota en la sombra". (ANSA).