Ucrania: Medvedev provoca Zelensky, "corre riego de terminar como Maduro"

En respuesta, las fuerzas del país ocupado lanzaron un enjambre de drones sobre Moscú, obligando a los aeropuertos de la capital a cierres parciales.

En medio del caos de las bombas, la diplomacia sigue en movimiento para preparar la reunión de los líderes de los Voluntariosos prevista para el próximo martes en París.

En la víspera de la cumbre, se esperan otros encuentros a nivel de consejeros de seguridad y de jefes de estado mayor, de los cuales hasta ahora surgieron dos señales: avances para finalizar un marco claro de garantías para Kiev y un estancamiento en cambio sobre el tema de los territorios en disputa.

El campo de batalla continúa favoreciendo a las fuerzas de ocupación: los analistas del grupo de expertos estadounidense ISW recuerdan la nueva estrategia de los rusos, que apuestan cada vez más por el esquema de un ataque desde el cielo para destruir las redes logísticas enemigas, seguido del envío de pequeños grupos de infantería de asalto y sabotaje.

Así, están abandonando el uso masivo de hombres y vehículos blindados. Y así siguen erosionando territorio, sobre todo en el Donbás.

Kiev, por su parte, intenta aprovechar al máximo su principal recurso, los drones producidos en el país, para presionar más allá de la frontera. Esta vez, las autoridades rusas informaron que derribaron al menos 25 UAV dirigidos a la capital, con el tráfico aéreo interrumpido en tres de los cuatro aeropuertos.

Decenas de vuelos sufrieron retrasos y algunos cancelados.

En el frente diplomático, avanza el trabajo de los aliados de Kiev sobre el último borrador del plan de paz, también siguiendo los progresos registrados entre ucranianos y estadounidenses en cuanto a futura cooperación militar.

Tras la reunión celebrada en la capital ucraniana con una veintena de consejeros de los países de la OTAN, incluida Italia, a la que también asistió el líder ucraniano, según se informó, se registraron avances en la definición de las garantías de seguridad y monitoreo, una vez que se alcance un acuerdo de cese al fuego.

En cuanto al tema de los territorios, en las mesas continúan circulando las opciones de congelar el frente, una zona desmilitarizada o una zona económica especial, pero configurar una solución adecuada para Kiev sigue siendo difícil, debido a la intransigencia de Moscú sobre el Donbás.

La cumbre de líderes, el próximo 6 de enero en París, debería reflejar este estado de cosas. (ANSA).